UEFA女子チャンピオンズリーグの決勝直前SP番組、決勝の生放送・配信に谷川萌々子（バイエルン/日本代表）が緊急出演！
欧州サッカー連盟（UEFA）が主催する欧州女子サッカークラブの頂点を決める世界最高峰の大会「UEFA女子チャンピオンズリーグ」。2025-26シーズンも残すは決勝のみとなった。
日本時間５月24日（日）にオスロ（ノルウェー）のウルヴァル・スタディオンで開催され、ＷＯＷＯＷが午前０時45分〜独占生中継する決勝で、優勝カップをかけて相対するのは、６年連続の決勝進出となり２年ぶり４度目の優勝を目ざすスペインのバルセロナと、最多となる８度の優勝回数を誇るフランスの強豪リヨンという一昨年の決勝と同カード。
前回はバルセロナが勝利したが、今回はリヨンが雪辱を果たすことができるのか興味深い決勝となる。
アレクシア・プテジャスとアイタナ・ボンマティというバロンドーラー２人を中心とした華麗なパスサッカーを誇るバルセロナか、ワンディー・ルナールやメルシー・デュモネを擁し、フィジカルに優れ、強さと速さを兼ね備えたリヨンか。最高峰の技術と各国リーグの誇りが凝縮された女子サッカーの頂点を決めるのにふさわしい至高の一戦となるだろう。
また、決勝のキックオフ直前となる５月24日（日）午前０時15分からは、注目選手・見どころ・勝敗のポイントを徹底解説するスペシャル番組をWOWOWオンデマンドとWOWOWサッカー公式YouTubeにて無料ライブ配信する。
この決勝直前SP番組と決勝の生放送・配信に、現在はバイエルン女子でプレーし、今シーズンは準決勝で惜しくもバルセロナに敗れたものの数々の好プレーで印象的な活躍をした、なでしこジャパンの谷川萌々子がゲスト解説として緊急出演することが決定した。
解説の元なでしこジャパンの鮫島彩と、“いまの欧州女子サッカー”をそれぞれの視点から語る。
今回の出演にあたり谷川は、「UEFA女子チャンピオンズリーグは常に憧れであり、自分自身も目標としている特別な舞台です。自分自身決勝に進出できず悔しい気持ちですが、ゲスト解説という形で今回、携わらせて頂くことになりました。
決勝は、女子サッカーの世界トップ選手たちによる技術や戦術はもちろん、一瞬の判断や球際の強さ、試合の流れを変える駆け引きにも注目しています。解説は初めての挑戦になるので緊張していますが、タイトルを懸けた大舞台ならではの緊張感や熱量、女子サッカーの醍醐味を私なりの視点で、視聴者の皆さんにお伝え出来ればと思っています」とコメントを寄せている。
＜番組情報＞
★「 UEFA女子チャンピオンズリーグ 決勝 バルセロナvsリヨン 」
【放送・配信】5月24日(日)午前0時45分〜［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］【出演】実況：横内洋樹 / 解説：鮫島彩 /ゲスト解説：谷川萌々子
★「 【女子CL決勝 超直前！】欧州女子サッカーを日本代表 谷川萌々子と語るLIVE！」
【放送・配信】5月24日(日)午前0時15分〜［WOWOWオンデマンド］［WOWOWサッカー公式YouTube］
【出演】実況：横内洋樹 / 解説：鮫島彩 /ゲスト解説：谷川萌々子
YouTubeの配信ページはこちら：https://youtube.com/live/_fUIVSNgPlI
日本時間５月24日（日）にオスロ（ノルウェー）のウルヴァル・スタディオンで開催され、ＷＯＷＯＷが午前０時45分〜独占生中継する決勝で、優勝カップをかけて相対するのは、６年連続の決勝進出となり２年ぶり４度目の優勝を目ざすスペインのバルセロナと、最多となる８度の優勝回数を誇るフランスの強豪リヨンという一昨年の決勝と同カード。
アレクシア・プテジャスとアイタナ・ボンマティというバロンドーラー２人を中心とした華麗なパスサッカーを誇るバルセロナか、ワンディー・ルナールやメルシー・デュモネを擁し、フィジカルに優れ、強さと速さを兼ね備えたリヨンか。最高峰の技術と各国リーグの誇りが凝縮された女子サッカーの頂点を決めるのにふさわしい至高の一戦となるだろう。
また、決勝のキックオフ直前となる５月24日（日）午前０時15分からは、注目選手・見どころ・勝敗のポイントを徹底解説するスペシャル番組をWOWOWオンデマンドとWOWOWサッカー公式YouTubeにて無料ライブ配信する。
この決勝直前SP番組と決勝の生放送・配信に、現在はバイエルン女子でプレーし、今シーズンは準決勝で惜しくもバルセロナに敗れたものの数々の好プレーで印象的な活躍をした、なでしこジャパンの谷川萌々子がゲスト解説として緊急出演することが決定した。
解説の元なでしこジャパンの鮫島彩と、“いまの欧州女子サッカー”をそれぞれの視点から語る。
今回の出演にあたり谷川は、「UEFA女子チャンピオンズリーグは常に憧れであり、自分自身も目標としている特別な舞台です。自分自身決勝に進出できず悔しい気持ちですが、ゲスト解説という形で今回、携わらせて頂くことになりました。
決勝は、女子サッカーの世界トップ選手たちによる技術や戦術はもちろん、一瞬の判断や球際の強さ、試合の流れを変える駆け引きにも注目しています。解説は初めての挑戦になるので緊張していますが、タイトルを懸けた大舞台ならではの緊張感や熱量、女子サッカーの醍醐味を私なりの視点で、視聴者の皆さんにお伝え出来ればと思っています」とコメントを寄せている。
＜番組情報＞
★「 UEFA女子チャンピオンズリーグ 決勝 バルセロナvsリヨン 」
【放送・配信】5月24日(日)午前0時45分〜［WOWOWプライム］［WOWOWオンデマンド］【出演】実況：横内洋樹 / 解説：鮫島彩 /ゲスト解説：谷川萌々子
★「 【女子CL決勝 超直前！】欧州女子サッカーを日本代表 谷川萌々子と語るLIVE！」
【放送・配信】5月24日(日)午前0時15分〜［WOWOWオンデマンド］［WOWOWサッカー公式YouTube］
【出演】実況：横内洋樹 / 解説：鮫島彩 /ゲスト解説：谷川萌々子
YouTubeの配信ページはこちら：https://youtube.com/live/_fUIVSNgPlI