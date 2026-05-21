元フジ加藤綾子、41歳誕生日を報告 娘との2ショットも公開「カトパンも40代か！」「娘さん大きくなったね」
1児の母でフリーアナウンサーの加藤綾子（41）が、21日までに自身のインスタグラムを更新。41歳の誕生日を迎えたことを報告し、長女との2ショットを公開した。
【写真】娘との2ショットを公開した加藤綾子
加藤は「改めまして 先月41歳の誕生日を迎えました」と報告。テレビ東京系『ナゼそこ？＋』の収録後、楽屋に戻ると装飾が用意されていたことを明かし、「マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃん ありがとうございます」と感謝をつづった。
さらに「収録終わりに合わせて娘が来てくれていたので 一緒に写真も撮れました」と明かし、長女との2ショットを披露。2枚目には番組で共演するユースケ・サンタマリアとの写真も掲載した。
また、スタッフからケーキの祝福も受けたようで、「スタッフさんから美味しいケーキも頂き 感謝感謝です」とつづった。
この投稿にフォロワーからは祝福の言葉や「カトパンが41だと…」「娘さん大きくなったね」「私服姿のママの姿可愛いです。ゆっくり娘さんとの時間大切に過ごして下さい」「カトパンも40代か！とても見えない綺麗さ」などのコメントが寄せられている。
加藤は、2021年6月に一般男性との結婚を発表。23年12月29日に第1子となる長女を出産した。
【写真】娘との2ショットを公開した加藤綾子
加藤は「改めまして 先月41歳の誕生日を迎えました」と報告。テレビ東京系『ナゼそこ？＋』の収録後、楽屋に戻ると装飾が用意されていたことを明かし、「マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃん ありがとうございます」と感謝をつづった。
また、スタッフからケーキの祝福も受けたようで、「スタッフさんから美味しいケーキも頂き 感謝感謝です」とつづった。
この投稿にフォロワーからは祝福の言葉や「カトパンが41だと…」「娘さん大きくなったね」「私服姿のママの姿可愛いです。ゆっくり娘さんとの時間大切に過ごして下さい」「カトパンも40代か！とても見えない綺麗さ」などのコメントが寄せられている。
加藤は、2021年6月に一般男性との結婚を発表。23年12月29日に第1子となる長女を出産した。