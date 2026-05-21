＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】物凄い体勢で転落も着地！驚異の突き落とし（実際の様子）

三段目の土俵際で、観客が思わず息をのむアクロバティックな大逆転劇が起きた。のしかかる相手の圧力を土俵際で回り込みながら交わし、物凄い体勢のまま放った“驚異の突き落とし”。両者が激しく土俵下に転落した際、勝利した力士が見せた驚きの着地劇と危険な角度でついた右腕の様子に、館内には大きなどよめきが起こった。

一度は相手に上がった軍配がひっくり返る大熱戦を見せたのは、三段目三十枚目・良安（木瀬）と、三段目二十七枚目・清の花（出羽海）の一番。ともに3勝2敗で迎えた十一日目の取組は、土俵際でもつれ合うようにして両力士がほぼ同時に土俵下へと激しく転落。行司の木村勘九郎は軍配を西方の良安に挙げたものの、すぐさま審判委員から物言いがついた。

5人の審判による長い協議の末、マイクを持った審判長が「東方力士の肘が先に着いたのではないかと物言いがつき、協議した結果、東方力士の手が先に着いており、軍配差し違いで東方力士の勝ちといたします」と場内アナウンス。この結果、軍配差し違いで清の花の勝利となり、決まり手は「突き落とし」と発表された。

取組を振り返ると、立ち合いから良安が鋭く前に出て激しい突き押しを見せ、清の花は上体を起こされながらも足元を堪えて土俵際で残す展開に。良安がさらにのしかかるように押し込もうとした瞬間、清の花が土俵際で回り込みながら右からの強烈な突き落としを敢行。両者ほぼ同時に土俵下へと真っ逆さまに転げ落ちる際、清の花は右腕（肘）を危険な角度で土俵につきながらも、前方に一回転するようにして執念で着地。結果的に良安の肘が土俵に着く形となっていた。

清の花の驚異的な身体能力と、あわや大怪我かと思わせるような物凄い体勢での土俵際の大逆転劇に、視聴者からは「アクロバティック」「すごいな着地」「ナイス着地」といった称賛の声が上がった。また、グニャリとついた右腕の状況を心配するファンからも「腕危なかったな」「右腕が」といったコメントが寄せられていた。（ABEMA／大相撲チャンネル）