◆米大リーグ エンゼルス―アスレチックス（２０日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）

エンゼルス・菊池雄星投手（３４）の前半戦復帰が絶望的になっていることを２０日（日本時間２１日）、ＭＬＢ．ｃｏｍでエンゼルスを担当しているレット・ボリンジャー記者が自身のＸ（旧ツイッター）で明らかにした。

ボリンジャー記者は「菊池雄星は左肩の手術は検討しておらず、選択肢にもなかったと話した。彼はそれ（原因）を炎症といい、近日中にキャッチボールを再開出来ることを望んでおり、後半戦での復帰を目指している」と投稿した。

雄星は４月２９日（同３０日）の敵地・ホワイトソックス戦で先発した際には、２回２安打無失点と好発進を切っていたが、３回の登板前に左肩の張りを訴えて緊急降板。その後、ＭＲＩ（磁気共鳴画像）検査などの精密検査を受けて負傷者リスト（ＩＬ）に入っていた。

開幕前には３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）にも出場。加入２年目のエンゼルスでは、開幕２戦目の３月２７日（同２８日）に今季初登板を果たすと、７登板で０勝３敗、防御率５・８１となかなか結果に恵まれていなかった。手術で長期離脱という最悪のシナリオは回避できた模様だが、復帰は早くてもオールスター明けの７月下旬になりそうだ。