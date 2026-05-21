フライトは急騰、２７年３月期は４期ぶり営業黒字転換を計画　

フライトソリューションズ<3753.T>は大幅高で３連騰。２０日の取引終了後、２６年３月期単独決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は５０億３０００万円（前期比７１．８％増）、営業損益予想は３億８０００万円の黒字（前期は２億７６００万円の赤字）とした。各損益は４期ぶりの黒字転換を見込んでおり、好感した買いが集まっている。ＳＩソリューション事業で「Ｇｏｏｇｌｅ Ｗｏｒｋｓｐａｃｅ」などクラウドサービスを活用したシステム開発支援に注力するほか、決済ソリューション事業の製品やＥＣソリューション事業のＥＣサイト構築パッケージなどの拡販を進める。



２６年３月期は売上高が２９億２７００万円（前の期比４．４％減）、営業損益が２億７６００万円の赤字（前の期は２億９８００万円の赤字）だった。決済ソリューション事業とＥＣソリューション事業の営業赤字幅が縮小した。足もとの第４四半期（１～３月期）は売上高が１２億３３００万円（前年同期比６５．７％増）、営業損益が５９００万円の黒字（前年同期は５７００万円の赤字）との計算になる。各損益で１０四半期ぶりとなる黒字を達成しており、こちらも株価の支援材料となっている。



出所：MINKABU PRESS