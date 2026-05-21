　マンチェスター・シティは20日、2026-27シーズンに向けた新ホームユニフォームを発表した。

　クラブは公式インスタグラム(@mancity)や公式X(@ManCity)で「スカイブルーのグラデーションが全面に施され、全てモノクロのエンブレムで仕上げられている」と紹介している。

　さらに「2026-27シーズンのプーマフットボールとマンチェスター・シティのホームユニフォームは、ありきたりなホームユニフォームではない」と自信を示した。

　新ホームユニフォームは、すでに公式オンラインストアなどで販売がスタートしている。

この投稿をInstagramで見る

PUMA Football(@pumafootball)がシェアした投稿