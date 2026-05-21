“ありきたりではない”個性的なデザイン…マンCが来季の新ホームユニフォームを発表
マンチェスター・シティは20日、2026-27シーズンに向けた新ホームユニフォームを発表した。
クラブは公式インスタグラム(@mancity)や公式X(@ManCity)で「スカイブルーのグラデーションが全面に施され、全てモノクロのエンブレムで仕上げられている」と紹介している。
さらに「2026-27シーズンのプーマフットボールとマンチェスター・シティのホームユニフォームは、ありきたりなホームユニフォームではない」と自信を示した。
新ホームユニフォームは、すでに公式オンラインストアなどで販売がスタートしている。
クラブは公式インスタグラム(@mancity)や公式X(@ManCity)で「スカイブルーのグラデーションが全面に施され、全てモノクロのエンブレムで仕上げられている」と紹介している。
さらに「2026-27シーズンのプーマフットボールとマンチェスター・シティのホームユニフォームは、ありきたりなホームユニフォームではない」と自信を示した。
新ホームユニフォームは、すでに公式オンラインストアなどで販売がスタートしている。
A closer look at our new shirt— Manchester City (@ManCity) May 20, 2026
https://t.co/RfltCT4Rts pic.twitter.com/rwBTGXDgSQ
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