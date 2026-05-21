Mrs. GREEN APPLE “青りんごの日”のライブ映像プレミア公開が同時視聴者数30万人超を記録

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Mrs. GREEN APPLEがバンド初ライブをおこなったことから、ファンの間で“青りんごの日”と呼ばれる5月20日、『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』 の一度限りのYouTubeプレミア公開を実施。その同時視聴者数が30万人を超えるなど、大きな反響を呼んだ。

■『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』をJAM’Sがリアルタイムで共有

今回のライブで披露されたのは、「Magic」「Hug」「ライラック」「嘘じゃないよ」「ANTENNA」「光のうた」「soFt-dRink」「ア・プリオリ」「Dear」「クダリ」「StaRt」「ケセラセラ」「They are」「コロンブス」「Part of me」「norn」「Soranji」「familie」「Feeling」の全19曲。

大森元貴（Vo＆Gu）、若井滉斗（Gu）、藤澤涼架（Key＆Fl.）に加え、ドラム、ベース、パーカッション、さらに管弦楽器隊を含む総勢15名による大編成で、あらたなアレンジが施された約2時間にわたるステージを、30万人を超えるJAM’Sがリアルタイムで共有したことになる。チャット欄には、読み切るのも困難なほどのスピードでコメントが溢れることとなった。

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』は、2024年10月から11月にかけて、世界最大級の音楽特化型アリーナ・神奈川Kアリーナ横浜にて開催され、計10公演で約20万人を動員した定期公演。サーカスに着想を得て、あえて同一会場で常設公演として行うことにより、セットにこだわり、その日その日のライブでオーガニックな音楽を楽しむことを目的とした画期的なエンターテインメント。その模様を収録した映像作品も、2025年7月8日にリリースされている。

なおミセスは、先々のライブプランのひとつとして、2027年に大幅に公演数を増やし、『Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2』を開催することも発表している。

■リリース情報

2025.07.08 ON SALE

Blu-ray＆DVD『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』

2026.04.13 ON SALE

DIGITAL SINGLE「風と町」

https://lnk.to/MGA_kazetomachi

■関連リンク

『Mrs. GREEN APPLE on “Harmony”』公式プレイリストURL

https://lnk.to/MGAHarmony

Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL SITE

https://mrsgreenapple.com/