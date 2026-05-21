21日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比11.5％増の882億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同3.4％増の650億円となっている。



個別では業界改革厳選ＥＴＦ地銀 <395A> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> 、ＭＡＸＩＳ Ｓ＆Ｐ５００均等ウェイト <383A> 、上場インデックスファンド日経銀行株１０ <540A> 、ＮＥＸＴ 東証銀行業株価指数 <1615> など9銘柄が新高値。グローバルＸ 超長期米国債 （為替ヘッジあり） <179A> 、グローバルＸ 超長期米国債 ＥＴＦ <180A> 、ＭＡＸＩＳ Ｊリート・コア上場投信 <2517> が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> が4.22％高、ＮＺＡＭ 先進国株式（ＭＳＣＩ－ＫＯＫＵＳＡＩ） <536A> が4.08％高、半導体フォーカス日本株（ネットリターン）ＥＴＮ <163A> が4.05％高、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> が4.01％高、グローバルＸ 中小型リーダーズ－日本株式 <2837> が3.87％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ韓国ＫＯＳＰＩ・ベア <2034> は5.82％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> は5.67％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ブロード上場投資信託 <1684> は4.85％安、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> は4.51％安、ＮＥＸＴ 原油ブル <2038> は4.41％安と大幅に下落している。



日経平均株価が1590円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経平均レバレッジ <1570> が売買代金384億9700万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金323億7300万円を大幅に上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が75億100万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が47億1700万円、ＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が40億9500万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が38億1500万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が15億6200万円の売買代金となっている。



株探ニュース