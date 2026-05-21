―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の5月19日から20日の決算発表を経て21日9時27分現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。



▲No.1 アーレスティ <5852>

26年3月期の連結経常利益は前の期比5.9％減の28.6億円になり、27年3月期も前期比72.1％減の8億円に大きく落ち込む見通しとなった。



■決算マイナス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率



<5852> アーレスティ 東Ｐ -23.00 5/20 本決算 -72.08

<1443> 技研ＨＤ 東Ｓ -14.18 5/20 本決算 5.38

<8630> ＳＯＭＰＯ 東Ｐ -10.57 5/20 本決算 －

<6343> フリージア 東Ｓ -9.32 5/20 本決算 -19.14

<4720> 城南進研 東Ｓ -7.51 5/20 本決算 66.25



<3858> ユビＡＩ 東Ｓ -6.23 5/20 本決算 赤拡

<2673> 夢みつけ隊 東Ｓ -3.74 5/20 本決算 －

<8725> ＭＳ＆ＡＤ 東Ｐ -1.75 5/20 本決算 －

<6743> 大同信 東Ｓ -1.36 5/20 本決算 -19.05

<8766> 東京海上 東Ｐ -0.73 5/20 本決算 －



<8421> 信金中央 東 -0.37 5/20 本決算 8.63



※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした21日9時27分株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。



株探ニュース