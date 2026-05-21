資産7億円の桐谷さんに悲劇…集めた大量のシール紹介「交換に行こうとしたら」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が、自身のXを更新し、集めた大量のシールを公開しながら“悲劇”が起きたことを報告した。
【写真】気になる！桐谷さんが集めた大量のシール
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「ヤマザキ春のパン祭りの悲劇 今年は3皿分集めました。と言っても、右側の30点はファンが集めて、講演のツーショット撮影会の時に手渡してくれたもの」と集めたシールを紹介。
投稿した写真では、大量のシールを見ることができるが、「拡大した右側の写真がそれで、なんと去年の台紙に貼ってありました それを見て、引き換え期間は5月25日と勘違い 今日交換に行こうとしたら（涙目の顔文字）と嘆いた。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】気になる！桐谷さんが集めた大量のシール
定期的に保有株や優待について紹介している桐谷さんだが、今回は「ヤマザキ春のパン祭りの悲劇 今年は3皿分集めました。と言っても、右側の30点はファンが集めて、講演のツーショット撮影会の時に手渡してくれたもの」と集めたシールを紹介。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。