◇ナ・リーグ カブス―ブルワーズ（2026年5月20日 シカゴ）

カブスのピート・クローアームストロング外野手（24）が20日（日本時間21日）、「9番・中堅」で出場したブルワーズ戦で痛恨のミスを犯した。

0―0で迎えた2回1死一、二塁。相手の9番打者ハミルトンが放った当たりは中前に弾んだ。二塁走者を本塁で補殺すべくチャージしてきたクローアームストロングだが、処理を焦ったのかボールはグラブの下を抜け、フェンスに向かって転々。2走者だけでなく、打者走者までホームインして一挙に3点を失った。記録は単打と失策がついた。

走攻守そろった人気選手のクローアームストロングは、昨季は初のゴールドグラブ賞にも輝いた。名手による、まさかの“3ラン失策”に本拠地リグリー・フィールドの地元ファンはどよめき、騒然となった。

また、クローアームストロングは17日のホワイトソックス戦の試合中に女性ファンと口論になった件で、罰金処分を受けるとスポーツ専門局ＥＳＰＮが報じられた（金額は非公表）。プレー以外で注目が集まった矢先に、珍プレーも生んでしまった。