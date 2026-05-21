ClariS、エスコンフィールドHOKKAIDOで《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》に初登場
昨年1月に開催された「リスアニ！LIVE 2025」にて新体制での初パフォーマンスを行い、新メンバーのエリー、アンナを迎え、クララ、エリー、アンナの3人組ユニットとして国内外で活躍する、ラテン語で「明るい、清潔、輝かしい」の意味を持つアーティスト ″ClariS(クラリス)″が、5月16日(土)、エスコンフィールドHOKKAIDOにて開催された、北海道日本ハムファイターズ《FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND》に初登場した。
(C)H.N.F.
メンバーのクララは北海道出身ではあるが、昨年15周年を迎えたClariSの活動の中で、今回は初の北海道でのライブ出演となり、ファーストピッチ、イニング間ダンス(きつねダンス)、試合後のAFTER GAMEに出演し、試合会場を大いに盛り上げた。
ファーストピッチでは、北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着用したメンバーが登場し、エリー、アンナが見守る中、クララがピッチングに挑戦したが、投球は大きくそれて苦笑いするクララに、来場者からは温かい拍手が送られた。クララは「こうして貴重な機会を体験できて、一生の思い出になりました」と感想を口にし「ClariS第3章が昨年からスタートしましたが、3人のハーモニーを皆さんに響かせたいと思います」とAFTER GAMEの意気込みをコメント。その後は、イニング間に、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」と「きつねダンス」も披露した。
(C)H.N.F.
(C)H.N.F.
当日の試合「北海道日本ハムファイターズ 対 埼玉西武ライオンズ」は、5-4でファイターズが見事勝利。試合後のAFTER GAMEでは、特設ステージ前とスタンドの集まった多くの来場者を前に、代表曲の「コネクト」「ALIVE」をはじめ、5月27日(水)に発売される30枚目のシングル「Revive」など、熱量の高いパフォーマンスを披露し、試合後も球場を盛り上げた。
ClariSは2026年5月27日に、通算30枚目となるシングル「Revive」(TVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ)の発売を控え、7月からはメジャーデビュー15周年を記念した周年ツアー「ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜」開催も発表されている。今後のClariSの活動にも注目したい。
■5/16(土) FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND」セットリスト
1. コネクト -season 03-
2. ALIVE -season 03-
3. Umitsuki
4. irony
5. Trigger
6. Riveive
【リリース情報】30thシングル「Revive」
発売：2026年5月27日(水)
■初回生産限定盤(CD＋Blu-ray) VVCL-2925〜2926／2,640円(税込)
■通常盤(CD) VVCL-2927／1,540円(税込)
■期間生産限定盤(CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929／2,200円(税込)
※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様
(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ
収録内容：
＜Disc 1＞(CD)
01. Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ
02. Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
03. Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
04. Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録)
04. Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録)
＜Disc 2＞(BD) ※初回生産限定盤のみ収録
01. 「Revive」 Music Video
02. 「Revive」 Dance Video
＜[Disc 2＞(BD) ※期間生産限定盤のみ収録
TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー
メンバーのクララは北海道出身ではあるが、昨年15周年を迎えたClariSの活動の中で、今回は初の北海道でのライブ出演となり、ファーストピッチ、イニング間ダンス(きつねダンス)、試合後のAFTER GAMEに出演し、試合会場を大いに盛り上げた。
ファーストピッチでは、北海道日本ハムファイターズのユニフォームを着用したメンバーが登場し、エリー、アンナが見守る中、クララがピッチングに挑戦したが、投球は大きくそれて苦笑いするクララに、来場者からは温かい拍手が送られた。クララは「こうして貴重な機会を体験できて、一生の思い出になりました」と感想を口にし「ClariS第3章が昨年からスタートしましたが、3人のハーモニーを皆さんに響かせたいと思います」とAFTER GAMEの意気込みをコメント。その後は、イニング間に、北海道日本ハムファイターズオフィシャルチアチーム「ファイターズガール」と「きつねダンス」も披露した。
(C)H.N.F.
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当日の試合「北海道日本ハムファイターズ 対 埼玉西武ライオンズ」は、5-4でファイターズが見事勝利。試合後のAFTER GAMEでは、特設ステージ前とスタンドの集まった多くの来場者を前に、代表曲の「コネクト」「ALIVE」をはじめ、5月27日(水)に発売される30枚目のシングル「Revive」など、熱量の高いパフォーマンスを披露し、試合後も球場を盛り上げた。
ClariSは2026年5月27日に、通算30枚目となるシングル「Revive」(TVアニメ『勇者のクズ』第2クールオープニングテーマ)の発売を控え、7月からはメジャーデビュー15周年を記念した周年ツアー「ClariS 15th Thanks Tour 〜 一夏灯祭 〜」開催も発表されている。今後のClariSの活動にも注目したい。
■5/16(土) FIGHTERS ENTERTAINMENT WEEKEND」セットリスト
1. コネクト -season 03-
2. ALIVE -season 03-
3. Umitsuki
4. irony
5. Trigger
6. Riveive
【リリース情報】30thシングル「Revive」
発売：2026年5月27日(水)
■初回生産限定盤(CD＋Blu-ray) VVCL-2925〜2926／2,640円(税込)
■通常盤(CD) VVCL-2927／1,540円(税込)
■期間生産限定盤(CD＋Blu-ray） VVCL-2928-2929／2,200円(税込)
※TVアニメ「勇者のクズ」第2クール描き下ろしデジパック仕様
(C)ナカシマ723／ロケット商会／リイド社・製作委員会のクズ
収録内容：
＜Disc 1＞(CD)
01. Revive ※TVアニメ「勇者のクズ」 第2クールオープニングテーマ
02. Trigger ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
03. Radiant ※パチンコ・パチスロ「リコリス・リコイル」搭載曲
04. Revive -Instrumental-（初回生産限定盤、通常盤のみ収録)
04. Revive -TV MIX-（期間生産限定盤のみ収録)
＜Disc 2＞(BD) ※初回生産限定盤のみ収録
01. 「Revive」 Music Video
02. 「Revive」 Dance Video
＜[Disc 2＞(BD) ※期間生産限定盤のみ収録
TVアニメ「勇者のクズ」第2クールノンクレジットオープニングムービー