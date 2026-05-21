敵地パドレス戦

米大リーグ・ドジャースは20日（日本時間21日）、敵地でパドレス戦に臨む。試合前、デーブ・ロバーツ監督は負傷離脱中のトミー・エドマン内野手の状態について言及した。

31歳のエドマンは昨年11月に右足首の手術を受けており、今季は開幕から負傷者リスト（IL）入りしていた。パドレスとの3連戦中にはグラウンド上でノックを受ける姿もあった。

試合前、ロバーツ監督はエドマンについて「我々がミルウォーキーへ遠征するタイミングで、彼はアリゾナの施設に向かい、打席に立ち始める予定だ。その後はどこか別の場所へ行く計画だが、具体的な場所はまだ分からない」と説明し、開始時期は「来週になると思う」と明かした。

内外野を守れるユーティリティープレーヤーでスイッチヒッターでもあるエドマン。昨季は主力として97試合に出場し13本塁打していた。ネット上の米ファンからは「よっしゃー！」「かなり心強いね」「7月かな」「素晴らしいニュースだ！」「これはキタ」などと歓喜する声が上がっていた。

20日（同21日）のパドレス戦には大谷翔平投手が「1番・投手兼DH」で先発出場する。



（THE ANSWER編集部）