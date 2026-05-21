俳優のカルーセル麻紀が２１日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜・午前８時）にスタジオ生出演した。

番組では、気温が上がり梅雨を迎える高温多湿のこれからの時期に脳梗塞（こうそく）、心筋梗塞に注意が必要になってくることを受け、さらに第三の梗塞と言われる「足梗塞」にも注意が必要になってくることを特集した。

正式名称が「下肢閉塞性動脈硬化症」と呼ばれる「足梗塞」は、足の血管が詰まり、痛みを伴って歩行に支障を来す病気で日本国内では、高齢者を中心に、１００万人程度の患者がいるとされていることを番組は伝えた。

カルーセルは、過去に「足梗塞」を経験。どんな病気で、どう予防すればいいのか…スタジオで手術の末、克服した実体験を告白した。

その中で司会の羽鳥慎一アナウンサーが経歴を紹介し「８３歳なんです」と伝えると、元テレビ朝日社員の玉川徹氏は「お若いですよね」と驚嘆した。

カルーセルは「しわくちゃですよ」と返したが羽鳥アナも「これで８３歳で１５分くらいお話できそうな感じがします。すごいです」と絶賛していた。