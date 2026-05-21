【元阪急ブレーブス森本潔 異端児と勇者たちの残響】#23

【前回を読む】ガラガラのスタンドがもたらした日本S惨敗 「うちもお客さんをいっぱい集めて試合をやらにゃいかん」

前身となる阪急軍から数え、今年で球団創設90周年を迎えた阪急ブレーブス（現オリックス・バファローズ）。当時のパを代表する名手を幾人も輩出する中、ひときわ異彩を放っていたのが森本潔だ。球界から突如消えた反骨の打者の足跡と今を、ノンフィクションライターの中村素至氏が追った。（毎週木曜掲載）

◇ ◇ ◇

「阪急ブレーブスは9月24日、森本潔三塁手を同日の対日拓ホームフライヤーズ10回戦から無期限謹慎処分にした。理由は23日の対近鉄バファローズ12回戦に先発メンバーに起用されながら、出場を拒否し、試合途中で帰宅したため。球団はこれを契約不履行、命令違反・職場放棄として、処分を決定した」

「森本がなぜこうした態度をとったか、その理由は知らない。だが、今度の場合はそれ以前の問題だ」（渓間秀典球団代表のコメント）

1973年9月25日、一般紙、スポーツ紙にともに衝撃の記事が掲載された。

森本が「悪いほうの伝説」と、自嘲気味に語る造反事件である。

この｢森本造反事件｣は、当時から後年の記事などに至るまで、異なる情報が錯綜している謎の騒動だ。本人の証言をもとに、何が真実であったのかを解明していきたい。伏線は、問題の前日、9月22日に日生球場で行われた対近鉄戦にあった。

「その試合で、俺の前にランナーが出て、バントのサインが出たんだ。まだ序盤だったから、そんなサインが出るとは思っていなかったので、1球目はバントの構えもせずに見送った。すると、コーチに呼ばれて、『バントのサインだぞ』と、念を押された」

森本は次の球をバントの構えのまま｢意識的に｣ファウルにした。反逆児的な主人公が登場する野球マンガにありそうなシーンだ。「そのあと、ヒットを打って一塁に出た」と言うが、これは記憶違いで、記録を調べると四球で出塁している。

この一部始終が西本幸雄監督の逆鱗に触れ、森本は2打席で懲罰交代となった。

翌日、同じカードがダブルヘッダーで行われたが、第1試合のスターティングメンバーに森本の名前はなかった。

過去にこの事件について書かれた雑誌記事に、｢第1試合に遅刻して出られなかった｣と書かれたものがあるが、これは間違いである。

｢遅刻はしていない。試合前にちゃんと来ていたよ｣

スタメン三塁手はソーレル。そして、問題の第2試合。森本はスターティングメンバーに選ばれていたが、ダッグアウトに森本の姿はなかった。

「ロッカールームで寝ていたんだ」

このとき、｢上田利治コーチが選手に命じて森本を呼びに行かせたが、森本はその選手に『お前（上田）が来い』と言い返した｣という噂が阪急関係者に語り継がれているが、森本が言下に否定した。

「いくら俺が気が強いからといって、目上のコーチにそんな無礼なことを言うわけがない。それに、ウエさんとはそんな険悪な関係じゃなかったよ。むしろ俺と西本さんのクッション役になってくれていた。話しやすいコーチだったよ。この件で、俺が宝塚の西本さんの家まで謝りに行ったときも、同行してとりなしてくれたんだよ」

しかし、森本の西本監督への造反事件を｢上田コーチとの確執｣と書いた記事が散見されるのは不思議である。さらに、「森本は上田監督時代にも造反事件を起こした」という過去記事も多く流布しているが、これも｢絶対にありえない｣と森本は否定する。

（中村素至／ノンフィクションライター）