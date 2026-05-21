【仰天野球㊙史】#50

【仰天野球㊙史】“球界の天皇”のメンツを丸潰れにした入団拒否事件…「契約金1.5億円」「生涯身分保障」まで蹴った

90年以上も破られない記録がプロ野球史に隠れている。14歳、つまり現在の中学2年生でプロ球団と契約し、投手と打者で大成功した西沢道夫という選手である。

1935（昭和10）年11月、東京・品川区の高等小学校2年の西沢少年は家族の勧めで名古屋軍のテストを受け、投手として合格する。プロ野球の公式戦は翌36年から始まるのだが、名古屋軍は球団創立とともに、いち早くテストによる選手獲得に力を注いだ。その中に手足の長い長身の西沢がおり、首脳陣が素質を見抜いた。

身分は“養成選手”。年齢から選手登録ができなかったからで、初のシーズンが始まった36年は体力づくりに徹した。37年9月5日に初登板。21年9月1日生まれだったから16歳4日のデビューで、これも最年少デビューとして記録に残る。

40年に20勝を挙げた。防御率1.92、チーム58勝の35％を19歳が稼いだのである。この若きエースは42年5月24日の大洋戦（後楽園球場）で延長二十八回（4-4の引き分け）を311球で投げ切った。これも最長イニング試合記録として公式記録にある。

西沢の打者への転機は兵役だった。手榴弾のせいだろう、肩を痛めた。復帰したものの、快速球と鋭いカーブは姿を消した。

その後、46年に新球団の金星に移籍し、長距離打者の一塁手として再登場。49年に37本塁打、2リーグになった50年に46本塁打（満塁5本はシーズン最多記録）を放ち、52年には打率.353、98打点で両タイトルを獲得した。182センチ、73キロの体は当時としてはケタ外れに大きく、バットは握りの部分をさらに削って極端に細くして遠心力を利かせた。巨人の川上哲治とは一塁手のライバルでベストナインを争いファンを興奮させた。

あだ名は「文ちゃん」。これは体が大きかったことから大相撲の人気巨漢力士、出羽ケ嶽文治郎にあやかって呼ばれた。実物はハンサム、スタイル抜群、洋服のセンス良し……のダンディーで女性ファンが多かった。後輩の面倒を見ることでも知られ、初代ミスタードラゴンズと呼ばれた。

戦前と戦後の初期はテスト生から好選手が生まれた。南海の野村克也もその一人だったが、西沢のように投打で記録を残し、大成功した選手はほかに見ない。実働20年、投手で60勝（完封11）、防御率2.23、打者として1717安打、212本塁打、940打点、打率.286。中日監督も務め、背番号「15」は永久欠番。77年に殿堂入りした。

（菅谷齊／東京プロ野球記者OBクラブ会長 ※2026年度の日本記者クラブ賞を受賞）