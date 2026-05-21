DeNA（ディー・エヌ・エー）は5月12日、創業者で“カリスマ”の南場智子会長の社長復帰を発表した。同日に公表された2026年3月期の通期決算は、売上高が前期比9.9％減の1477億円、営業利益は35.5％減の186億円と、減収減益の冴えないものだった。

経団連副会長退任の南場智子DeNA会長に政官財が熱視線も…まずは「社業専念」公言の潔さ

「同社の事業はスマホゲーム、ベイスターズ、ライブ配信の3本柱ですが、ベイスターズ以外は売り上げ減。ゲーム事業は24年10月リリースの『ポケポケ』がヒットしたものの、しょせんはポケモン頼みで完全に息切れ。ポコチャなどのライブ配信はやっと黒字化したばかりで、成長の伸び悩みは明らかです」（証券会社幹部）

となれば、南場氏が11年に現場から身を退いてから、2代続いた社長をさしおいての15年ぶりの復帰もやむなしか。株価は正直で、南場氏が退いた直後の11年8月に4000円を超えて以来、現在は2600〜2800円付近で長期低迷を続けている。

スマホゲーム各社は同じ悩みを抱える。ヒット作頼みの「博打稼業」から脱却すべく事業を多角化するが、そう簡単にはいかない。例えばミクシィも、「モンスト」頼みから脱却を図り、プロスポーツ運営（FC東京、千葉ジェッツふなばし）に乗り出したあたりは同じ構図。こちらも株価は17年の約7000円をピークに、現在は2500円辺りで低迷している。

「南場氏は1年前に『AIにオールイン（全投入）』を宣言。AIの活用で業務を効率化し、2500人いる社員の半数をAIの新規事業に充てるとしましたが、その新規事業がまだ育っていない。25年3月期からの中期計画の目標であるROE（自己資本利益率）8％こそ達成しましたが、株価が冴えないのは、結局、市場が新規事業を評価していない証拠です。さらに昨年10月、旧村上ファンド系のシティインデックスイレブンスに5％超の株式を握られたことも、復帰を急がせた後顧の憂いとなったのでしょう」（同前）

では南場氏、復帰をして何をやるのか。社長再登板に先立つ3月、南場氏は技術者向けイベントで、「AI全振り」の新規事業について語った。アプリ領域でのAIサービスの展開と、自動運転や人型ロボットといった「フィジカルAI」（物理的な実体を持つAI）のスタートアップとの連携も視野に入れるとした。

ベイスターズは24年に26年ぶりの日本一を達成した。これを南場氏は球団オーナーとして喜んだが、ベイスターズの躍進も選手強化にAIの導入があった。同じフィジカルでのAI活用の実績を生かし、従来の事業からの大胆な飛躍で同社は生まれ変わるか。 （ジャーナリスト・横関寿寛）