「数時間泣き続けた」「全ての犠牲と努力が報われた」34歳ネイマール、ブラジル代表復帰で号泣、感謝、感謝。４度目のW杯へ
ブラジル代表を率いるカルロ・アンチェロッティ監督が現地５月18日、北中米W杯に臨むメンバー26人を発表。ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）やカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）らと共に、ネイマール（サントス）を招集した。
34歳のスーパースターは度重なる怪我に苦しみ、2023年10月を最後にセレソンを遠ざかっていたなか、電撃復帰を果たした。喜びで涙が止まらなかったようだ。
『ESPN』によれば、ネイマールはサンストのチームメイトやスタッフの前で、熱い想いをこう伝えた。
「この気持ちを言葉で表現するのは難しい。皆に感謝したい。この招集はプロセスに関わった全ての人、ピッ内外で僕と共にいてくれた人、僕たちの安全やコンディション、食事の世話をしてくれた全ての人のためのものだ。ここまで辿り着くのは決して容易ではなかったから、数時間泣き続けたことを認めるよ。
この道のりを共に歩んできた人たちは、それがどれほど困難で、過酷なものであったかを知っている。メンバー発表で自分の名前を聞いた時、これまでの全ての犠牲と努力が報われたと感じた」
ブラジル代表最多79ゴールを誇るレジェンドは、４度目のW杯出場で24年ぶりに歓喜をもたらせるか。「僕のキャリアを通じて支えてくれた皆に感謝するためにここに来た。ブラジルが６度目の優勝を目指すこの旅路を、僕らは共に歩んでいく」と強い覚悟を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自分の名前が呼ばれた瞬間…ネイマール本人が公開した超貴重シーン
34歳のスーパースターは度重なる怪我に苦しみ、2023年10月を最後にセレソンを遠ざかっていたなか、電撃復帰を果たした。喜びで涙が止まらなかったようだ。
「この気持ちを言葉で表現するのは難しい。皆に感謝したい。この招集はプロセスに関わった全ての人、ピッ内外で僕と共にいてくれた人、僕たちの安全やコンディション、食事の世話をしてくれた全ての人のためのものだ。ここまで辿り着くのは決して容易ではなかったから、数時間泣き続けたことを認めるよ。
この道のりを共に歩んできた人たちは、それがどれほど困難で、過酷なものであったかを知っている。メンバー発表で自分の名前を聞いた時、これまでの全ての犠牲と努力が報われたと感じた」
ブラジル代表最多79ゴールを誇るレジェンドは、４度目のW杯出場で24年ぶりに歓喜をもたらせるか。「僕のキャリアを通じて支えてくれた皆に感謝するためにここに来た。ブラジルが６度目の優勝を目指すこの旅路を、僕らは共に歩んでいく」と強い覚悟を示した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】自分の名前が呼ばれた瞬間…ネイマール本人が公開した超貴重シーン