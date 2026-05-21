【並び替えクイズ】「りえちかみ」を並び替えると？ 最後の文字は「ち」
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題は5文字。1分以内にひらめけるか、ぜひ挑戦してみてください。脳の活性化にもピッタリですよ！
り え ち か み
ヒント：最後の文字は「ち」
答えを見る
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▼解説
正解は「帰り道」。学校や仕事の帰りに通る道を指す、誰もが日常で使う身近な言葉です。最後が「ち」というヒントから逆算するとひらめきやすかったかもしれませんね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は5文字。1分以内にひらめけるか、ぜひ挑戦してみてください。脳の活性化にもピッタリですよ！
問題：「り え ち か み」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
り え ち か み
ヒント：最後の文字は「ち」
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正解：かえりみち正解は「かえりみち」でした。
▼解説
正解は「帰り道」。学校や仕事の帰りに通る道を指す、誰もが日常で使う身近な言葉です。最後が「ち」というヒントから逆算するとひらめきやすかったかもしれませんね。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)