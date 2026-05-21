【ひらがなクイズ】解けるとすっきり！ 空欄を埋めるひらがな2文字は？ ヒントは男性の身だしなみ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、生活の中で頻繁に用いられる日用品、街中でよく見かける身近なエネルギー、そして世界中で親しまれている娯楽という、全く異なるジャンルの3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
かみ□□
が□□ん
□□てぃあ
ヒント：身だしなみを整えるために、体毛やひげをお手入れする刃物。トランプを使って1人で遊ぶ定番のカードゲームを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
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▼解説
それぞれの言葉に「そり」を入れると、次のようになります。
かみそり（剃刀）
がそりん（ガソリン）
そりてぃあ（ソリティア）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な身だしなみを支える定番の道具、社会を動かすために欠かせない大切な動力源、そして手軽に挑戦できる1人用のカードゲームを組み合わせました。共通する「そり」という響きが、個人の清潔感を保つ生活のシーンから、活気ある乗り物の行き交う街の風景、さらに思考を巡らせる娯楽の時間まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、生活の中で頻繁に用いられる日用品、街中でよく見かける身近なエネルギー、そして世界中で親しまれている娯楽という、全く異なるジャンルの3つの表現を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
が□□ん
□□てぃあ
ヒント：身だしなみを整えるために、体毛やひげをお手入れする刃物。トランプを使って1人で遊ぶ定番のカードゲームを思い浮かべてみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：そり正解は「そり」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「そり」を入れると、次のようになります。
かみそり（剃刀）
がそりん（ガソリン）
そりてぃあ（ソリティア）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、日常的な身だしなみを支える定番の道具、社会を動かすために欠かせない大切な動力源、そして手軽に挑戦できる1人用のカードゲームを組み合わせました。共通する「そり」という響きが、個人の清潔感を保つ生活のシーンから、活気ある乗り物の行き交う街の風景、さらに思考を巡らせる娯楽の時間まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)