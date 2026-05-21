鳥居みゆき、意外すぎる過去の“職歴”明かす 共演者も思わず「怖っ」
ピン芸人の鳥居みゆき（45）が20日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。過去の職業を明かした。
【写真】「いつ見ても綺麗」喫煙中の最新ショットを披露した鳥居みゆき
この日のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」。歯に関する話題が続くと、タレントのイモトアヤコが「歯医者だけが怖くて行けないんです」と告白。つい最近の話として、おにぎりとウインナーを食べて2日連続で歯が抜けてしまったと語った。
そんな中、鳥居が「歯は大事にしてほしいですです」と話し出すと、私、元々歯科助手なのです」と明かした。鳥居が「ずっと歯医者さん、やってたんで」と不敵な笑みを浮かべながら話すと、イモトは「怖っ」と意外な職歴に驚いていた。
【写真】「いつ見ても綺麗」喫煙中の最新ショットを披露した鳥居みゆき
この日のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」。歯に関する話題が続くと、タレントのイモトアヤコが「歯医者だけが怖くて行けないんです」と告白。つい最近の話として、おにぎりとウインナーを食べて2日連続で歯が抜けてしまったと語った。
そんな中、鳥居が「歯は大事にしてほしいですです」と話し出すと、私、元々歯科助手なのです」と明かした。鳥居が「ずっと歯医者さん、やってたんで」と不敵な笑みを浮かべながら話すと、イモトは「怖っ」と意外な職歴に驚いていた。