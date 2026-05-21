「昆虫の巨大化」「ハチの毒針の進化」…昆虫には謎がまだまだいっぱいある…化石研究の最前線

今から約3億年前の石炭紀、現代では考えられないほど巨大な昆虫が存在していた。「メガネウラ」だ。トンボに似た姿を持ち、翅を広げると70センチに達したとされる。

長年、その巨大化の理由として語られてきたのが「高酸素濃度説」と呼ばれる学説だ。哺乳類や魚類は肺やエラから取り込んだ酸素を血液に乗せて細胞に送るが、昆虫は体の表面から直接酸素を取り込み、体中に張り巡らされた気管を通じて各細胞に届ける構造を持っている。

そのため、酸素濃度が現在より高い石炭紀の環境だと酸素を取り込みやすく、それが巨大な体を支えることを可能にしたというのがこの仮説だ。しかし、近年、さまざまな研究によりその定説が揺らいでいる。

前編『「日本の地層はかなり特殊」「化石調査は刑事ドラマの『現場検証』に似ている」…昆虫化石研究者が語る、化石研究の「驚きの方法」』に引き続き、

福井県立大学恐竜学部で、化石を使った昆虫の研究と化石化過程の研究を行う大山望助教に話を聞いた（以下、「」内は大山氏のコメント）。

昆虫の巨大化の真相

「実はこの説には二つの問題点があります。一つ目は、酸素濃度のデータそのものに問題があるのではないかという点です。

世界中で酸素濃度の研究が盛んになった頃、初期のデータでは確かにメガネウラが生きていた時代は酸素濃度が高いとされていた。ところが、研究が進み質の高いデータの数が増えるにつれ、他の年代と比較して酸素濃度がそれほど高くなかったのではないかということになってきたんです。

もう一つは、メガネウラに焦点を当てすぎているという問題です。

メガネウラが大きかったというのは事実ですが、石炭紀の昆虫全体を見ると小さいものもたくさんいる。恐竜でも、ティラノサウルスがその代表格みたいに語られることが多いですが、実際には小さいものから大きいものまで幅広くいたはずです。

それと同じで、最も大きな個体がアイコン化されることで、その時代の昆虫がすべて巨大だったかのような印象が生まれてしまっている。全体で見ると、メガネウラのような巨大な個体はむしろ少数派だったと思います」

昆虫「潰れ方」を調べる

大山氏はメガネウラ類の翅脈構造と飛翔様式の研究にも取り組んでいるが、巨大化以外にもまだ多くの謎が残されているという。

「特に注目しているのは飛び方です。昆虫の飛び方を大きく分けると『羽ばたき飛行』と『滑空飛行』の二つがありますが、メガネウラがどちらだったのか、あるいはそれらとは別の飛び方をしていたのか、まだわかっていません。

現生のトンボと姿は似ていますが分類群は異なりますし、飛び方も違ったのではないかと考えています。石炭紀の空を支配したとされるメガネウラが実際にどのように飛んでいたのかを解明するだけで、当時の生態系がぐっと鮮明になってくるはずです」

はるか昔に死んだ昆虫の化石から、どのようにして飛び方を解明するのか。潰れた状態で残された化石から、3次元的な体の構造を読み取ることは容易ではない。

「飛翔様式を解明するには胸の筋肉の内部構造が重要になりますが、圧痕化石として潰れた状態ではどうしても限界があります。そこで、CTスキャンを使ってデジタル上で3次元的に復元できないかと考えています。

またさらに踏み込んで、現生の昆虫の遺骸を実際にさまざまな堆積環境の中で圧力をかけて潰し、どのような潰れ方をするかをパターンとして蓄積する実験も構想しています。

カブトムシのように硬いキチン質を持つものと、カゲロウのように薄く柔らかいものでは、同じ応力をかけても潰れ方がまったく異なります。そのパターンを実際の化石に照らし合わせることで、『この化石はこういう環境でこう潰れた結果、この形になっている』という逆算的な復元ができるのではないかと考えています。

『SPring-8（大型放射光施設）』と呼ばれるCTスキャンを使うのですが、その専門家たちとも話をしながら進めているところで、すぐにできることではないですが、実現すれば圧痕化石から引き出せる情報が大きく広がるはずです」

化石研究はまだわかっていないことが多いからこそ、一つの発見が昆虫の歴史を塗り替える可能性を秘めているのかもしれない。

ハチの毒針の進化の「意外なストーリー」

そして、大山氏がもう一つ力を入れて取り組んでいるのがハチ目の進化の研究だ。ハチ目はハチ、アリなどを含み、甲虫目、チョウ目、ハエ目と並ぶ大きな分類群の一つ。ハチ目には花粉を運ぶ種や、他の昆虫に寄生する種、社会性を持つ種などが属し、生態の多様性としては昆虫の中でも際立っている。

なぜハチ目はこれほど多様化し、繁栄したのか。その鍵を握るのが、最大の特徴でもある「産卵管の進化」だという。

「多くのハチ目にとって非常に特徴的で強力な武器なのが毒針なのですが、もともとは植物に切り込みを入れて卵を産むための産卵管だったと考えられています。山口県美祢市で化石で見つかった東アジア最古のハチ目『ナギナタバハバチ科』がまさにその原始的な産卵管を持つタイプで、毒針をまだ持っていませんでした。

産卵管から毒針への進化について、従来から次のようなストーリーが考えられています。

植物に産卵するハチの祖先が、たまたま近くにいた他の昆虫の幼虫に卵を産み付けてしまった。孵化した子どもはその幼虫を食べて育ち、この寄生という戦略が子孫を残す上で有利に働いたことで定着していった。やがて産卵管は、植物ではなく動く獲物を麻痺させるための構造へと変化し、最終的に相手を麻痺させる毒を注入する毒針へと進化した、というものです。

ハチ目の多くが持つ腹部のくびれも、動く獲物を狙うためには自在に動かせる構造の方が有利であるという理由で獲得したものだと思います」

この進化について、大山氏は化石で検証しようと、博物館の標本や論文を調べたという。

「長さと幅を時系列で並べてみると、三畳紀のナギナタバハバチ科からジュラ紀のものにかけて産卵管のバリエーションが急激に多様化していたことがわかりました。そしてジュラ紀後期から白亜紀前期にかけて、それぞれの分類群に特異的な形へと収束していく。

つまり、三畳紀からジュラ紀の間に爆発的な多様化があり、その後それぞれ独自の形へと収束していったというプロセスが、化石から見えてきたんです」

この時期に一体何があったのか。鍵を握るのが植物の進化だ。植物の多様化は、それを利用する昆虫の多様化を同時に促したと考えられており、植物の種類が増えれば、それを利用する昆虫の種類も増えるという。

「他の分類群のハチ目を見ても、三畳紀からジュラ紀にかけて寄生性のグループが一気に現れ始めます。そしてちょうどその後、白亜紀頃に顕花植物（花をつける植物）が登場してくる時期と重なるので、『このターゲットしか狙わない』というように、それぞれが専門化していく流れが見えてきます。ハチ目以外のグループにも言えますが、植物の多様化が昆虫の多様化を引っ張っていったのでしょう。

昆虫の化石には、当時生きていた昆虫の行動の痕跡が残った『生痕化石』と呼ばれるものがあります。植物の葉の内側にある、昆虫が葉を食べながら進んだ跡だったり、フンの跡が残っているものだったりとさまざまです。昆虫と植物はほとんどの場合深く結びついているので、化石を研究する上では植物側からの視点も同様に欠かせません」

昆虫化石の研究は、化石化過程、地質学、そして植物学まで、複数の視点が交差する分野だ。翅の起源、毒針の進化、巨大昆虫の謎――いずれの問いも一筋縄ではいかない難しい問題だが、化石はその都度、確かな手がかりを差し出してくれる。地球上で最も繁栄した動物の歴史にはまだ多くの空白が残されているが、化石がその答えへの道筋を静かに示し続けてくれるだろう。

【もっと読む】『「日本の地層はかなり特殊」「化石調査は刑事ドラマの『現場検証』に似ている」…昆虫化石研究者が語る、化石研究の「驚きの方法」』

【はじめから読む】「日本の地層はかなり特殊」「化石調査は刑事ドラマの『現場検証』に似ている」…昆虫化石研究者が語る、化石研究の「驚きの方法」