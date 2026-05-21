ミート率が劇的に上がる方法を解説！アマがよくやる悪癖とは？

杉原拓プロが、ビギナーから上級者までスピーディにボールを正確にとらえる方法を教えてくれます！

重心を意識して丸く振るのは同じ！

丸（円）を斜めに立てたのがゴルフスイング

描いた円に沿って重心を動かす！

丸い円が斜めに立った状態になったのがゴルフスイングの軌道。円がタテ方向に近くなっただけで、その円に沿って重心管理で振るイメージをもてばクラブを正しく操作できる

杉原は直立した状態で体の正面でクラブを右手1本でグルグルと回してみせた。

「右手1本で円を描くときも、もちろん意識するのは空中にあるクラブの”重心”で、右側の肩甲骨を支点にクラブを回しています。すると、グルグル回している最中のクラブ軌道が安定するし、フェースの向きも暴れません」（杉原）

そして、このときはタテになっている円が、上体を前傾させるなどゴルフ用の構えをとり、斜めに傾いた円になるのがゴルフスイング。円が斜めになっても重心を動かして丸く振る。

また、杉原は「右足の前までクラブが下りてきたら、ヘッドを走らせて、腕とクラブが右サイドで一直線になるイメージをもってください」といい、これが理想のインパクトへとつながっていく。

クラブを「引き戻し」

右サイドを一直線にするイメージがインパクト

右手1本で振り上げたクラブを振り下ろすときは、円を描きつつ、クラブを「引き戻す」ようにして右サイドで肩からヘッドまでが一直線になるイメージをもとう。

この位置がインパクトではないが、実際のスイングでダウンスイング時にヘッドの加速や左足への踏み込みが行なわれると、ジャストミートした形ができる（写真上）。ミート率が上がる「低く長いインパクト」ができるのもメリットだ

右サイドを一直線にするイメージで、アマチュアに多い悪癖の「右肩が下がる」（×写真）打ち方も防げる

右側の肩甲骨を大きく動かしてクラブを回す

右側の肩甲骨を支点にクラブを回しているときの杉原の背中の右側は、ウエアにシワができたり伸びたりするほど肩甲骨を大きく動かしている。

右側の肩甲骨を大きく動かすと実際のスイング時にはバックスイングの捻転が深くなり、フォローでは右腕が伸びてフォローが大きくなるので、右手1本で丸く振るときも右側の肩甲骨を大きく動かそう。

いかがでしたか？ 円に沿って重心を動かしましょう！

レッスン＝杉原拓

●すぎはら・たく/1984年生まれ、京都府出身。ジュニア時代から頭角を現し、世界ジュニア選手権に出場。国内競技でもタイトルを獲得。ティーチングプロ資格取得後は、屋内外の練習場やラウンドレッスンをほぼ毎日行ない、2020年に地元京都でOliveGolfSchoolをオープンし、代表を務める。

写真＝田中宏幸