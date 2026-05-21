藤本美貴、我が子の弁当は“絶対作り置きしない”理由　「すごく悔しくて…」ママたちも共感

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

5月19日（火）の同番組には、3児のママである加藤ミリヤがゲスト出演した。

弁当作りの話題になると藤本は、休日に「絶対作り置きしない」と語り…。

【映像】クオリティ高すぎ！朝5時半起きで作る、加藤ミリヤの子ども用弁当

番組では、「こんなに違った！3兄弟の子育て発表SP」と題して加藤の育児を深堀り。加藤が、朝5時半に起きて子どもたちの弁当を作っていることや、長男と次男で食材を変えていることなど、弁当のこだわりが明らかになると、藤本と横澤は驚きで目を丸くした。

「まとめて時間があるときに（おかずを）作って冷凍している」という加藤。冷凍ストック作りは、平日の負担を減らすために、保育園のお迎え前あるいは週末にするのだそう。

そんな加藤のことを、同じく3児のママである藤本は「偉い…！」と心の底から称賛。その一方で、「休みの日が結局休みじゃないじゃないですか。それが私スゴい悔しくて、絶対作り置きしない」「『（休みの日に）2時間かけて何品も作ります』って言うけど、私のその2時間はもう休みじゃない」と持論を展開し、加藤も「まあ、たしかにね〜」と納得していた。