２１日の東京株式市場で寄り付きの日経平均株価は前営業日比５７０円高の６万０３７４円と反発。６万円の大台を回復して始まった。



前日の米国株市場では主要３指数が揃って上昇。フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ）も値上がりした。トランプ米大統領がイランとの交渉について最終段階に入っているとの考えを示したことを受け、戦闘終結に向けた期待が改めて高まった。米株高の流れに追随し、きょうの東京市場も大きく買い優勢となるだろう。なお、日本時間朝方に判明した注目のエヌビディア＜NVDA＞の２～４月期決算は売上高、利益とも市場予想を上回る好調な内容で着地。あわせて８００億ドル規模の自社株買いを実施することも明らかにした。これに対する時間外取引での同社株の反応は限定的となっている。



出所：MINKABU PRESS