人間のお兄ちゃんのほっぺをペロペロし続ける子猫ちゃん。お兄ちゃんのことを本当の兄妹と思っているようで…。

子猫ちゃんがお兄ちゃんのお世話をする姿は13万回を超えて再生され、「めちゃくちゃ慕われて、愛されてますね♡止まらないね」「可愛いんだけど結構痛いやつ w」といったコメントが寄せられています。

【動画：寝転がるお兄ちゃんに『子猫』が……止まらない『愛情表現』】

お兄ちゃんの顔をペロペロ

Instagramアカウント『モネ』に投稿されたのは、アメリカンショートヘア「モネ」ちゃんの姿。まだ子猫のモネちゃん。抱っこされたり、ナデナデされたりするのが大好きなのだそう。筒に入ったりブラシをカジカジしたり、やんちゃな一面もあるのだとか。

ある日、モネちゃんが寝転がるお兄ちゃんの顔をペロペロと舐め始めたといいます。モネちゃんの足は、お兄ちゃんの顔の上にドカっと乗せられていたのだとか。

可愛すぎる愛情表現

「きれいきれいしてあげる」と言うように、一心不乱にお兄ちゃんのほっぺを舐めていたというモネちゃん。お兄ちゃんもモネちゃんのペロペロを受け入れて、じっとしていたといいます。

2人の姿を見た飼い主さんは、「兄妹だと思ってる？それともご飯のカスついてた？笑」と疑問に思ったそう。仲の良い相手をグルーミングする習性があるという猫さん。もしかしたらモネちゃんは、お兄ちゃんのことを本当の兄妹だと思っているのかもしれません。

仲良く成長してね

ペロペロが止まらないモネちゃんに、「めっちゃ手入れされる」と笑顔を見せたというお兄ちゃん。お兄ちゃんもモネちゃんの愛情をしっかりと感じて、受け止めているようです。微笑ましい光景に、飼い主さんは「ふふふふふ」と声を出して笑ってしまったのだとか。

お兄ちゃんのほっぺをペロペロするモネちゃんからは、「大好きだよ」という気持ちが伝わってきます。お兄ちゃんのことを心から信頼しているからこその行動なのでしょう。これからモネちゃんとお兄ちゃんが、本当の兄妹のように絆を深めて成長していく姿が楽しみな飼い主さんなのでした。

お兄ちゃんのお世話をするモネちゃんのキュートすぎる姿は、たくさんの人に笑顔と癒やしを届けました。

投稿には、「毛繕いしてあげてるんだよね」「お兄ちゃんのことが好きなんだな」「無限ペロ」「かわいい♡大好きじゃなきゃこんなにしてくれないよ!」といった声が寄せられています。

Instagramアカウント『モネ』には、アメリカンショートヘア「モネ」ちゃんの愛らしい成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント『モネ』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しています。