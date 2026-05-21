今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、猫ちゃんのちょっぴり気まずそうなひとコマ。お部屋の片隅で、何やら真剣に上を見上げていた猫ちゃん。そっと近づいてみると、まさかの現行犯の現場を目撃したそうです。投稿はXにて42万件以上表示され、3.5万件以上のいいねが寄せられるなど、多くの猫好きたちの注目を集めています。

【写真：『あ、やべ』キッチンのタオルでイタズラしていた猫→見つかった瞬間の『表情』が可愛すぎる】

引き出しの前で見つかった猫ちゃん

今回、Xに投稿したのは「teto」さん。登場したのは、白黒柄の猫ちゃんです。

猫ちゃんは、キッチンのタオルの前に足をそろえてスタンバイ。体をすっと伸ばし、かけてあったタオルへ手を伸ばしていたそうです。その瞬間を、飼い主さんが目撃。見つかってしまった猫ちゃんは、「あ、やべ、見つかった」とでも思ってそうな感じで。丸い目をぱっちり開いていたそうです。

悪びれているようで、どこか堂々としているところが猫ちゃんらしくて、思わず笑ってしまいますね。

現行犯みたいな表情に猫好きもにっこり

タオルでイタズラしようとしたところを現行犯逮捕された猫ちゃん。見つかった瞬間の表情は、可愛すぎて猫好きならつい頬がゆるんでしまいそうです。

この様子を見たXユーザーたちからは、「タオルでお手手拭いて偉い！」「現行犯で逮捕ニャン」「目がきゅるんきゅるん」などの声が多く寄せられていました。どうやらイタズラにゃんこの姿に心癒された方は多かったようですね。

Xアカウント「teto」では、猫ちゃんとの日常のひとコマなどが投稿されています。見つかってしまった表情含め、猫との暮らしの可愛らしさがぎゅっと詰まった投稿でした。

写真・動画提供：Xアカウント「teto」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。