今週初め、東京債券市場で長期金利が一時2.8％まで急上昇し、約29年ぶりの高水準となった。

債券市場での金利（国債利回り）上昇は、銀行の調達コストに直結するため、住宅ローンの「固定金利」が引き上げられる直接的な要因となる。そのため、何となく気になる人も多いだろうが、債券市場の話は一般的に分かりにくい。

まず、金利が上がると債券価格は下がり（＝売られてしまう）、金利が下がると債券価格は上がる、という逆の動きをするのが最大の特徴だ。債券の利回り（金利）が高くなると、投資家はリスクの高い株式よりも安全な債券へ資金を移す動きが出やすくなり、結果として株価が下落することがある。

本来なら、金利が上がると、有利な利回りでの運用を目指して資金が流入するため、為替市場で円が買われて円高になってもよさそうなものだが、現在同時に進行しているのは円安だ。実は、金利上昇には2種類ある。

・良い金利上昇

景気が良い→日銀が利上げ→円の魅力アップ→円高に

・悪い金利上昇

景気は減速→物価高で利上げ圧力→財政拡大の懸念→円の魅力ダウン→円安に

インフレ懸念が高まる

今はイランでの戦闘終結が見通せず、原油高騰で物価上昇が続き、インフレ懸念が高まっている状況だ。日銀は利上げを検討せざるを得なくなっている。それに加えて、高市早苗首相が補正予算案の検討を指示したと報じられて、財政悪化の懸念が広がった。今起きているのは明らかに「悪い金利上昇」なのだ。

日本は円をドルに換えてエネルギーを輸入する国だが、世界的な原油高になると、エネルギー自給率の低い国の通貨は売られやすくなる。円が売られて円安になると、それは物価上昇につながる。

原油高は高市政権の責任ではないのだが、財政悪化の方は高市政権の責任だ。金融アナリストの中原圭介氏はSNSでこう指摘する。

「高市政権の掲げる『責任ある積極財政』は、超低金利の時代なら許されたかもしれない。しかしインフレが定着した金利高の時代では、『無責任な放漫財政』として成り立たないと考えるのが自然だ」

時事通信社解説委員の窪園博俊氏は対策として、「積極財政を見直し、補助金や減税などは最小限にとどめて健全財政に務める、という以外に選択肢はない」としている。

三菱UFJリサーチ&コンサルティング調査部の小林真一郎氏は今後についてこう投稿している。

「水準の高さに加え、2月末時点の 2.1％程度から、わずか2カ月半で約0.7％も上昇と、そのペースも歴史的な速さ。当面金利が低下する理由はなく、いずれ3％が視野に入ってきそう。円は大規模な為替介入と、その後の介入警戒感で辛うじて一段の下落を免れている状態。再び円安が進めば、輸入物価の上昇を通じてインフレ圧力が強まり、長期金利をさらに上昇させる要因となりかねない」

高市政権の今後の経済運営次第では、「円安・株安・債券安」というトリプル安に陥る可能性もある。

文/横山渉 内外タイムス