「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が21日、Xを更新。SNS上などでの“おじさんのハーフパンツ”論争について私見を述べた。

中年男性が職場でハーフパンツを着用することの是非をめぐる議論はこれまでにもSNSなどで繰り広げられてきたが、東京都庁が省エネ対策として軽装での勤務を推進する「東京クールビズ」を開始し、新たにハーフパンツも解禁されたことで再び賛否を呼んでいる。

ひろゆき氏は、女性がABEMAの番組内インタビューの中で「職場の男性ハーフパンツはキモい」などと発言しているスクリーンショットを公開。「『おばさんのミニスカートがキモイ』というのも放送出来るなら平等だよね」とツッコミを入れた。

さらに「個人的にはおじさんが何を履いてても見てないし、覚えてない。おばさんも同じく。見たくないものを見ないという、自分の行動を変えれば避けられるものを、他人の行動を変えようようとする人が居る」と指摘。「『他人を変えるより自分を変える方が容易』という簡単な理を覚えましょう」と投げかけた。