◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２０日（日本時間２１日）、敵地・パドレス戦に「１番・投手」でスタメンに名を連ねた。４登板ぶりの二刀流出場で４勝目を狙う。相手先発右腕バスケスとは通算６打席の対戦があり、５打数無安打３三振と苦しめられているが、６試合ぶり８号なるか期待がかかる。

試合前にはロバーツ監督が会見し、大谷の今後の起用法について言及した。指揮官は「登板ごとに判断していくと思う」と慎重な姿勢を示ししつつ、この日は４登板ぶりの二刀流出場を判断した理由については「最近の打撃の状態を見ると、彼を使うのが一番勝つチャンスがあると感じた。明日はオフだし、そういったこと全部を含めて、今日やるのが理にかなっている」と説明した。

前日のパドレス２戦目では、初回に先制の口火となる二塁打。今季最長６試合連続安打とすると、８回にはヘルメットを脱ぎ捨てる激走で右翼線二塁打も放ち、直近６戦５度目のマルチ安打もマーク。３打数２安打１打点の活躍を見せていた。直近６戦は５度の複数安打を含む計２３打数１２安打、打率５割２分２厘と完全に軌道に乗っており、４登板ぶりの二刀流出場でも好調を維持したいところだ。

ロバーツ監督は「先週はリセットのために数日休みを与えたが、それは効果的だった。『戻った』とまでは言えないけど、近づいてきている。ただ、自分が気に入っているのはゾーンコントロール。低めの変化球にしっかり対応して二塁打を打てているし、走り方を見てもエネルギーが戻ってきている。そこは良い兆候だよ」とうなずいた。