イモトアヤコ、出産で「18キロ増」からの激変 “命がけ”の減量法を告白「やっぱり職業が珍獣ハンターなので」
タレントのイモトアヤコ（40）が、20日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）に出演。イモトは、スタジオを驚かせるストイックな私生活を明かした。
【写真】さすが珍獣ハンター！筋トレに励むイモトアヤコ
この日のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」。番組に“健康ガチ勢”として参戦したイモトは、週1回のパーソナルジムに加え、日々の「子供の保育園の送り迎え」を自転車で行い、その足で公園をランニングするというガチすぎるルーティンを告白した。
そこまでイモトを突き動かした背景には、出産による「18キロの体重増加」があったという。「やっぱり職業が珍獣ハンターなので、動きが鈍くなると命に関わってしまう」と、1年かけて執念で体型を戻したことを明かすと、スタジオからは「18キロ戻したのはすごい！」と絶賛の嵐。
しかし、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也はすかさず「役所の届け出も『珍獣ハンター』って書くの？」とツッコミ。イモトならではのパワーワードに、スタジオは大きな笑いに包まれていた。
【写真】さすが珍獣ハンター！筋トレに励むイモトアヤコ
この日のテーマは「健康に命をかける女VS不摂生上等の女」。番組に“健康ガチ勢”として参戦したイモトは、週1回のパーソナルジムに加え、日々の「子供の保育園の送り迎え」を自転車で行い、その足で公園をランニングするというガチすぎるルーティンを告白した。
しかし、MCのくりぃむしちゅー・上田晋也はすかさず「役所の届け出も『珍獣ハンター』って書くの？」とツッコミ。イモトならではのパワーワードに、スタジオは大きな笑いに包まれていた。