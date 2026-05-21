ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が20日（日本時間21日）、敵地でのパドレス戦の試合前に取材に応じ、打順を下げたウィル・スミス捕手（31）に言及した。

スミスはこの日の試合に「7番・捕手」で先発出場。打順を下げたことにロバーツ監督は「しばらくバットが振れていない」と直近7試合でわずか3安打と打撃成績が下降していることが理由と説明した。

ただ、「彼は常に全力で、意図を持って打席に入ってる。そこは本当に評価している」とし「少し打順を下げて、今夜は3試合連続の出場になるし、翔平を受ける捕手としての部分に集中してもらいたい。試合の中で自然に打撃が戻ってくればいい。つまり、攻撃面への意識を少し軽くしてあげたかったということ」とも付け加えた。

不調の要因については「速球を打てていない。速球をミスしている場面が多い」と指摘。「（ストライク）ゾーン内のスライダー系のスピンもミスしている。速球を捉えられず、変化球もミスするとなると、難しい組み合わせ。打席での意図や粘りはある。ただ、普段なら仕留めるところで打席を終えられていない」と直球を打てないことに加え、ミスショットもあると分析した。