【クロスワードパズルクイズ】1分ですっきり！ □に入るひらがなは？ 身近な表現がヒント
言葉のつながりを見抜く「クロスワードパズル」に挑戦しましょう！
一見バラバラに見える文字も、共通するひらがなが入ることでスッキリと意味が通るようになります。あなたの語彙力とひらめきを駆使して、全ての空欄を埋めてみてください。
・か □ す（縦の言葉）
・い □ す □（横の言葉）
・お □ な（縦の言葉）
ヒント：横の言葉は、カタカナ言葉です。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「ら」と「と」を入れると、次のようになります。
・からす（烏）
・いらすと（イラスト）
・おとな（大人）
横の「いらすと」という言葉にピンときた人は、縦の身近な鳥「からす」や、成長した人を指す「おとな」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
一見バラバラに見える文字も、共通するひらがなが入ることでスッキリと意味が通るようになります。あなたの語彙力とひらめきを駆使して、全ての空欄を埋めてみてください。
問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
・か □ す（縦の言葉）
・い □ す □（横の言葉）
・お □ な（縦の言葉）
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正解：「ら」「と」正解は「ら」「と」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「ら」と「と」を入れると、次のようになります。
・からす（烏）
・いらすと（イラスト）
・おとな（大人）
横の「いらすと」という言葉にピンときた人は、縦の身近な鳥「からす」や、成長した人を指す「おとな」もスムーズに繋がったのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)