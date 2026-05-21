犬キャラ大人気の裏側で…40年を経たサンリオキャラクター大賞に新たなムーブメント、“平成リバイバル”の波も
“推しキャラ”への熱量が年々高まる『サンリオキャラクター大賞』。今年は「ポムポムプリン」や「シナモロール」などの犬キャラクターが大人気な一方、「シュガーバニーズ」や「ザ ラナバウツ」など、“懐かしのサンリオキャラクター”再燃の動きも存在感を増している。コアファンはもちろん、さらに幅広い層へ――昨年40周年を迎え、新たな動きを見せるサンリオキャラクター大賞について、担当者に話を聞いた。
【グラフ】“平成元年生まれ”のキャラが急浮上!? 気になる最新順位
■ポムポムプリンの逆転劇が話題の中間順位発表、 昨年の結果を受けたファンの熱も
昨年の2025年サンリオキャラクター大賞は、6連覇を狙うシナモロールを抑え、ポムポムプリンが1位に。2位にシナモロール、3位にポチャッコと“犬”の3キャラクターが続き、幕を閉じた。近年やはり印象的なのは、この“犬”のキャラクターたちの強さだろう。
3キャラクターに共通して言えるのは、性別や年齢を問わずに支持されていることだ。また、SNSではいまだに「ポムポムプリンって犬だったの？」といった声が上がることから、良い意味で犬であることが世に浸透しきっておらず、唯一無二のかわいらしさとして受け取られていることも人気の理由なのかもしれない。
5月12日に発表された中間順位でも、そんな3キャラクターが1〜3位を独占。初回速報、中間順位の結果を受けて、サンリオの担当者は次のように傾向を語る。
「初回速報では、昨年、あと一歩のところまで迫っていたキャラクターが、順位を上げてきている印象です。例えば、6連覇を逃したシナモロールが1位になっていたり、トップ10入りを逃して11位だったバッドばつ丸が10位にランクインしていたり。バッドばつ丸は中間順位でも10位にとどまっています。昨年の結果に対して、ファンのみなさんの熱い思いが込められているのではないでしょうか」
もちろん、昨年結果を残したキャラクターは、今年も健闘中。
「初回速報で2位となったポムポムプリンは中間順位で1位に。『”周年”の年こそ、推しを輝かせたい』という思いが強いファンの方もいらっしゃるので、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンの順位には注目ですね。また、昨年31年ぶりのトップ10入りを果たしたあひるのペックルも初回速報、中間順位ともに7位にランクイン。あひるのペックルは昨年のトップ10入りの影響もあり、注目度がさらに高まっている印象です。今年もその勢いをどこまで伸ばすか注目です」
■「知ってはいるけど投票しない」層を掘り起こす、 “なつかしグッズ”の威力
そんなサンリオキャラクター大賞だが、近年、SNSでの発信においても変化が見える。新たな動きとして始めたのが、より“すそ野を広げる”施策だ。中でも、投票の楽しみ方を発信する動画投稿に、その意図が見て取れる。
「サンリオキャラクター大賞をご存じの方は多く、熱心に推しキャラクターに投票してくださる方から、たまたま見かけて1票だけ投票してみる方もいらっしゃいます。一方で、投票の仕方がわからず、なんとなく難しそうだからと投票したことがない方も。今回は、そういう方々にも動画を通して投票方法を知っていただき、気軽に投票していただく後押しができればと考えています」
また、最近の“平成リバイバル”ブームを活用した施策も実施。サンリオキャラクター大賞の公式Xで、「＃サンリオなつかしグッズ」として、エントリーキャラクターの懐かしいグッズを数多くポストしているのだ。そこには、サンリオキャラクター大賞の上位常連組のみならず、平成や昭和で人気だった懐かしいキャラクターのグッズがズラリ。これも、長い歴史と多くのキャラクターが存在するサンリオならではの試みだろう。
「なつかしグッズのポストは、とても好評をいただいています。『こんなキャラがいたんだ！』とか『この子ってサンリオキャラクターだったんだ!?』と、引用リポストされることも多いですね。特に、シュガーバニーズやザ ラナバウツの反響が大きくて。懐かしく感じていただきながら、その投稿から気軽に投票できるようにそのキャラクターの投票ページのリンクも掲載しています」
■誰でも1日1回投票できる、意外に知られていない事実も
さらに、ライト層に向けた施策はSNS以外の部分でも。
「実は、サイトから1日1回投票することはよく知られているのですが、1日あたり”全90キャラクター"に1回ずつ投票ができるということはあまり知られていないんです。そのため、今回新設したのが『なかよしエール賞』です」
「なかよしエール賞」とは、「一緒に投票された回数が一番多い3キャラクターをお祝いする」というもの。これにより”いろいろなキャラクターに投票できる”というルールの認知が進み、より幅広いキャラクターにスポットライトが当たりやすくなるのだろう。
「さらに、新設した『ハッピリーナ部門』は、さまざまな形で新キャラクターとの出会いの場を広げていくプロジェクトの一環。サンリオキャラクター大賞を通じた体験で、子どもたちを中心に多くの方の心に残るときめきになってほしいと思っています。これらを通して、特定のキャラクターだけでなく、エントリーしている多くのキャラクターを応援していただけるとうれしいですね」
サンリオキャラクター大賞は、好きなキャラクターを応援するイベントとして知られているが、それだけではない。これから好きになるキャラクターを見つける出会いの場であり、かつて好きだったキャラクターをもう一度好きになるきっかけとなる場でもある。
「サンリオキャラクターを『知っている』『かわいい』という方は多いと思いますが、そこから一歩近づいて『応援したい』『投票したい』と感じていただき、サンリオキャラクター大賞に参加していただけたらと考えています。そのきっかけ作りができるよう、変わらない部分もあり、変えていく部分もあり、さまざまな形で盛り上げていきたいですね」
もちろん、コアファンに向けたアップデートも忘れていない。その1つが投票証明書である。
「熱量高く投票してくださっているファンの方々の中には、自分がどのキャラクターにどのくらい投票しているかを、まわりの人に共有したいというニーズがあることは、近年SNSを見て感じていました。そこで、より気軽にシェアできるように、自分の投票数・投票キャラクターを可視化でき、画像としてダウンロードできる「投票証明書」を導入しました。投票初日から、早速ご利用されている方が多くいらっしゃいます」
さらに、サンリオの会員サービスSanrio＋のポイントであるスマイルを使った投票に、1日に使える上限がなくなったというのもファンの間では好評。投票証明書との相乗効果が生まれているそうだ。ほかにも、投票サイトで遊べるゲームも改善した。
「一度クリアしたら終わりではなく、ポイント制としました。必要なポイントが貯まったら投票チケットがもらえるという仕様にしたので、毎日自然と投票サイトに行きたくなるようにしています。ゲームの中にはエントリーしている全90キャラクターが出てくるので、ゲームをきっかけに幅広く興味を持っていただけたらと思います」
■みなとみらい駅周辺が“サンリオキャラクターで溢れる期間”、会場外からワクワクを楽しめるフェスに
サンリオキャラクター大賞の投票は5月24日まで。結果発表は、6月28日にパシフィコ横浜で行われる『サンリオフェス2026 in みなとみらい』で行われる。昨年は会場・オンライン視聴で146万人のファンが参加した一大イベントだが、今年は誰でも参加できる各周辺施設での装飾やイベントに加え、キッズ会場を設けるなど、より幅広い層が参加しやすくなっている。
「これまではチケットの抽選倍率が高く、参加いただけない方がいらっしゃいました。そのため、今年は会場のキャパシティを拡大。さらに、みなとみらい駅周辺をサンリオキャラクターで彩り、チケットをお持ちでない方にも楽しんでいただけるような装飾、イベントをしようと考えています。参加される方には、会場に足を踏み入れる前からワクワクを感じていただけたら嬉しいです」
近年、サンリオキャラクター大賞の注目度は上がり、サンリオフェスに興味を持つ人も増えている。それは、最近のキャラクターたちの活躍もさることながら、これまでの長い歴史を支えてきたキャラクター、そしてファンがいてこそだ。未来のファンとの出会い、過去のファンとの再会。今年のサンリオキャラクター大賞を通して、また新たな楽しみが広がっていきそうだ。
（文：於ありさ）
(C)2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作 株式会社サンリオ
(C)2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ
■ポムポムプリンの逆転劇が話題の中間順位発表、 昨年の結果を受けたファンの熱も
昨年の2025年サンリオキャラクター大賞は、6連覇を狙うシナモロールを抑え、ポムポムプリンが1位に。2位にシナモロール、3位にポチャッコと“犬”の3キャラクターが続き、幕を閉じた。近年やはり印象的なのは、この“犬”のキャラクターたちの強さだろう。
3キャラクターに共通して言えるのは、性別や年齢を問わずに支持されていることだ。また、SNSではいまだに「ポムポムプリンって犬だったの？」といった声が上がることから、良い意味で犬であることが世に浸透しきっておらず、唯一無二のかわいらしさとして受け取られていることも人気の理由なのかもしれない。
5月12日に発表された中間順位でも、そんな3キャラクターが1〜3位を独占。初回速報、中間順位の結果を受けて、サンリオの担当者は次のように傾向を語る。
「初回速報では、昨年、あと一歩のところまで迫っていたキャラクターが、順位を上げてきている印象です。例えば、6連覇を逃したシナモロールが1位になっていたり、トップ10入りを逃して11位だったバッドばつ丸が10位にランクインしていたり。バッドばつ丸は中間順位でも10位にとどまっています。昨年の結果に対して、ファンのみなさんの熱い思いが込められているのではないでしょうか」
もちろん、昨年結果を残したキャラクターは、今年も健闘中。
「初回速報で2位となったポムポムプリンは中間順位で1位に。『”周年”の年こそ、推しを輝かせたい』という思いが強いファンの方もいらっしゃるので、今年デビュー30周年を迎えたポムポムプリンの順位には注目ですね。また、昨年31年ぶりのトップ10入りを果たしたあひるのペックルも初回速報、中間順位ともに7位にランクイン。あひるのペックルは昨年のトップ10入りの影響もあり、注目度がさらに高まっている印象です。今年もその勢いをどこまで伸ばすか注目です」
■「知ってはいるけど投票しない」層を掘り起こす、 “なつかしグッズ”の威力
そんなサンリオキャラクター大賞だが、近年、SNSでの発信においても変化が見える。新たな動きとして始めたのが、より“すそ野を広げる”施策だ。中でも、投票の楽しみ方を発信する動画投稿に、その意図が見て取れる。
「サンリオキャラクター大賞をご存じの方は多く、熱心に推しキャラクターに投票してくださる方から、たまたま見かけて1票だけ投票してみる方もいらっしゃいます。一方で、投票の仕方がわからず、なんとなく難しそうだからと投票したことがない方も。今回は、そういう方々にも動画を通して投票方法を知っていただき、気軽に投票していただく後押しができればと考えています」
また、最近の“平成リバイバル”ブームを活用した施策も実施。サンリオキャラクター大賞の公式Xで、「＃サンリオなつかしグッズ」として、エントリーキャラクターの懐かしいグッズを数多くポストしているのだ。そこには、サンリオキャラクター大賞の上位常連組のみならず、平成や昭和で人気だった懐かしいキャラクターのグッズがズラリ。これも、長い歴史と多くのキャラクターが存在するサンリオならではの試みだろう。
「なつかしグッズのポストは、とても好評をいただいています。『こんなキャラがいたんだ！』とか『この子ってサンリオキャラクターだったんだ!?』と、引用リポストされることも多いですね。特に、シュガーバニーズやザ ラナバウツの反響が大きくて。懐かしく感じていただきながら、その投稿から気軽に投票できるようにそのキャラクターの投票ページのリンクも掲載しています」
■誰でも1日1回投票できる、意外に知られていない事実も
さらに、ライト層に向けた施策はSNS以外の部分でも。
「実は、サイトから1日1回投票することはよく知られているのですが、1日あたり”全90キャラクター"に1回ずつ投票ができるということはあまり知られていないんです。そのため、今回新設したのが『なかよしエール賞』です」
「なかよしエール賞」とは、「一緒に投票された回数が一番多い3キャラクターをお祝いする」というもの。これにより”いろいろなキャラクターに投票できる”というルールの認知が進み、より幅広いキャラクターにスポットライトが当たりやすくなるのだろう。
「さらに、新設した『ハッピリーナ部門』は、さまざまな形で新キャラクターとの出会いの場を広げていくプロジェクトの一環。サンリオキャラクター大賞を通じた体験で、子どもたちを中心に多くの方の心に残るときめきになってほしいと思っています。これらを通して、特定のキャラクターだけでなく、エントリーしている多くのキャラクターを応援していただけるとうれしいですね」
サンリオキャラクター大賞は、好きなキャラクターを応援するイベントとして知られているが、それだけではない。これから好きになるキャラクターを見つける出会いの場であり、かつて好きだったキャラクターをもう一度好きになるきっかけとなる場でもある。
「サンリオキャラクターを『知っている』『かわいい』という方は多いと思いますが、そこから一歩近づいて『応援したい』『投票したい』と感じていただき、サンリオキャラクター大賞に参加していただけたらと考えています。そのきっかけ作りができるよう、変わらない部分もあり、変えていく部分もあり、さまざまな形で盛り上げていきたいですね」
もちろん、コアファンに向けたアップデートも忘れていない。その1つが投票証明書である。
「熱量高く投票してくださっているファンの方々の中には、自分がどのキャラクターにどのくらい投票しているかを、まわりの人に共有したいというニーズがあることは、近年SNSを見て感じていました。そこで、より気軽にシェアできるように、自分の投票数・投票キャラクターを可視化でき、画像としてダウンロードできる「投票証明書」を導入しました。投票初日から、早速ご利用されている方が多くいらっしゃいます」
さらに、サンリオの会員サービスSanrio＋のポイントであるスマイルを使った投票に、1日に使える上限がなくなったというのもファンの間では好評。投票証明書との相乗効果が生まれているそうだ。ほかにも、投票サイトで遊べるゲームも改善した。
「一度クリアしたら終わりではなく、ポイント制としました。必要なポイントが貯まったら投票チケットがもらえるという仕様にしたので、毎日自然と投票サイトに行きたくなるようにしています。ゲームの中にはエントリーしている全90キャラクターが出てくるので、ゲームをきっかけに幅広く興味を持っていただけたらと思います」
■みなとみらい駅周辺が“サンリオキャラクターで溢れる期間”、会場外からワクワクを楽しめるフェスに
サンリオキャラクター大賞の投票は5月24日まで。結果発表は、6月28日にパシフィコ横浜で行われる『サンリオフェス2026 in みなとみらい』で行われる。昨年は会場・オンライン視聴で146万人のファンが参加した一大イベントだが、今年は誰でも参加できる各周辺施設での装飾やイベントに加え、キッズ会場を設けるなど、より幅広い層が参加しやすくなっている。
「これまではチケットの抽選倍率が高く、参加いただけない方がいらっしゃいました。そのため、今年は会場のキャパシティを拡大。さらに、みなとみらい駅周辺をサンリオキャラクターで彩り、チケットをお持ちでない方にも楽しんでいただけるような装飾、イベントをしようと考えています。参加される方には、会場に足を踏み入れる前からワクワクを感じていただけたら嬉しいです」
近年、サンリオキャラクター大賞の注目度は上がり、サンリオフェスに興味を持つ人も増えている。それは、最近のキャラクターたちの活躍もさることながら、これまでの長い歴史を支えてきたキャラクター、そしてファンがいてこそだ。未来のファンとの出会い、過去のファンとの再会。今年のサンリオキャラクター大賞を通して、また新たな楽しみが広がっていきそうだ。
（文：於ありさ）
(C)2026 SANRIO CO., LTD. CHOCOLATE 著作 株式会社サンリオ
(C)2026 SANRIO CO., LTD. 著作 株式会社サンリオ