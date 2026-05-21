現状を示す見取り図！ 自分の現在地を俯瞰視できる易経で大切な「八卦」という概念【眠れなくなるほど面白い 図解 易経】

状況を八卦の視点で眺め直すと、これまでひとつの塊に見えていた問題が、ある程度整理された構図として浮かび上がってきます。どこが動いていて、どこが停滞しているのか。そうした全体の輪郭をつかむ助けとなります。

つまり、判断を急ぐ前に、まずいまの状態を整えて正確に捉えるために有効なのが八卦です。その役割を理解することが、易経を使いこなす第一歩になるでしょう。

八卦は見取り図のようなもの

八卦は、状況を引きで眺めるための見取り図のようなものです。細部に入る前に、まずは全体を大づかみで把握することが大切といえます。

物事の輪郭がはっきりしてくる

八卦の視点で捉え直すと、物事の解像度が上がります。これまでひとつの塊に見えていた状況が、整理された構図として浮かび上がってくるのです。

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 易経』監修：湯浅邦弘

【監修者情報】

湯浅 邦弘（ゆあさ・くにひろ）

1957年、島根県生まれ。中国哲学・思想史研究者。大阪大学名誉教授、立命館大学 白川静記念東洋文字文化研究所教授。専門は中国古代思想史。先秦から漢代にかけての思想を、文献資料や新出土史料をもとに読み解く研究で知られる。著書に『中国思想の基礎知識』(青弓社)、『諸子百家 儒家・墨家・道家・法家・兵家』(中公新書)、『中国古典の生かし方――仕事と人生の質を高める60の名言』(NHK出版新書)などがある。