東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.92　高値159.17　安値158.60

159.76　ハイブレイク
159.47　抵抗2
159.19　抵抗1
158.90　ピボット
158.62　支持1
158.33　支持2
158.05　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1624　高値1.1645　安値1.1583

1.1714　ハイブレイク
1.1679　抵抗2
1.1652　抵抗1
1.1617　ピボット
1.1590　支持1
1.1555　支持2
1.1528　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3435　高値1.3463　安値1.3375

1.3562　ハイブレイク
1.3512　抵抗2
1.3474　抵抗1
1.3424　ピボット
1.3386　支持1
1.3336　支持2
1.3298　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7871　高値0.7907　安値0.7858

0.7948　ハイブレイク
0.7928　抵抗2
0.7899　抵抗1
0.7879　ピボット
0.7850　支持1
0.7830　支持2
0.7801　ローブレイク