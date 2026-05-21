東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.92 高値159.17 安値158.60
159.76 ハイブレイク
159.47 抵抗2
159.19 抵抗1
158.90 ピボット
158.62 支持1
158.33 支持2
158.05 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1624 高値1.1645 安値1.1583
1.1714 ハイブレイク
1.1679 抵抗2
1.1652 抵抗1
1.1617 ピボット
1.1590 支持1
1.1555 支持2
1.1528 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3435 高値1.3463 安値1.3375
1.3562 ハイブレイク
1.3512 抵抗2
1.3474 抵抗1
1.3424 ピボット
1.3386 支持1
1.3336 支持2
1.3298 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7871 高値0.7907 安値0.7858
0.7948 ハイブレイク
0.7928 抵抗2
0.7899 抵抗1
0.7879 ピボット
0.7850 支持1
0.7830 支持2
0.7801 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.92 高値159.17 安値158.60
159.76 ハイブレイク
159.47 抵抗2
159.19 抵抗1
158.90 ピボット
158.62 支持1
158.33 支持2
158.05 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1624 高値1.1645 安値1.1583
1.1714 ハイブレイク
1.1679 抵抗2
1.1652 抵抗1
1.1617 ピボット
1.1590 支持1
1.1555 支持2
1.1528 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3435 高値1.3463 安値1.3375
1.3562 ハイブレイク
1.3512 抵抗2
1.3474 抵抗1
1.3424 ピボット
1.3386 支持1
1.3336 支持2
1.3298 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7871 高値0.7907 安値0.7858
0.7948 ハイブレイク
0.7928 抵抗2
0.7899 抵抗1
0.7879 ピボット
0.7850 支持1
0.7830 支持2
0.7801 ローブレイク