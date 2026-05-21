レースアンバサダーアワード・グランプリの寺地みのり（35）が20日、自身のインスタグラムを更新。セパレートのホワイトコスチューム姿を披露した。

「今日もお天気いいね 明日から雨？良い一日を〜」とつづり、鼻が日焼けしてた〜あれだけ暑かったらね 夏に向けて体力つけなきゃね」とつづり、17日のTOYOTA GAZOO Racing ラリーチャレンジ 2026年シリーズ第3戦目（静岡県裾野市）でのセパレートのホワイト・コスチューム姿の写真をアップした。

この投稿にフォロワーらからは「白のコスチュームも似合ってて可愛い」「とても美しい」「かわいい！」「安定の超可愛い過ぎる」「素敵な笑顔ですね」「びゅーていほー」「白もいーですね〜素敵です」「笑顔が天使すぎる」などの声が寄せられている。

寺地は、2018年に「Pacific Panther Girl」としてレースクイーンデビューし、23年から「ZENTsweeties」として活動。今季はスーパーGTでは、37号車「TGR TEAM Deloitte TOM’S」を担当する。

今年1月10日に開催された、25年に活躍した300人を超えるレースクイーンの中から人気No.1を決める「レースアンバサダーアワード2025」でグランプリを受賞。

岐阜県出身で、公式プロフィルは、身長1メートル63、スリーサイズはB83・W58・H84。血液型A。趣味・特技は掃除、料理。