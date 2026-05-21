今回は、元夫の再婚相手の要求をはねのけたエピソードを紹介します。

元夫が亡くなり…

「元夫が不倫し、その相手が妊娠していたことが原因で、10年前に離婚しました。元夫は息子たちのために養育費を払い続けると言っていたのに、結局数年で養育費はストップしました。私は仕事をとにかく頑張ったので、なんとかなりましたが……。

そして最近のことですが、『元夫が亡くなった』と元義母から知らされたんです。で、元夫の再婚相手であるMさんという女性に会うことになったんですが、Mさんはげっそりやつれていました。

またMさんは、『うちは本当にお金がないんです』『息子さん、遺産相続の権利がありますよね。遺産の相続放棄をしてください』と泣きながら言ってきて、困惑しました。一瞬迷いましたが、『遺産の相続放棄なんかするもんか……』と思い、相続放棄は断りました」（体験者：50代女性・会社員／回答時期：2025年12月）

▽ そもそも、「お金がなくて困っている」という話も、本当かどうか分かりませんよね。自分勝手なMさんの要求に、応じなくていいと思います……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。