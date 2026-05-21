気象予報士でタレントの穂川果音（40）が21日までに自身のインスタグラムを更新。“グラマー・コーデ”のノースリーブの水色ワンピース姿を披露した。

「久しぶりに綺麗めワンピースコーデ バストのすぐ下が絞られているワンピだと胸のトップから広がる布地をアンダーバストでギュッと止めることで、上半身の厚みがスッキリ消えて、驚くほどのくびれと脚長効果が手に入るので嬉しい」と、ノースリーブの水色ワンピース姿の写真をアップ。

そして、「グラマーの皆さん！隠すんじゃなくて、メリハリの位置をコントロールするのが正解だよ〜」と記し、「こちらのワンピースは @anuans.official です。色違いで持っているくらいお気に入り」とつづった。

ハッシュタグでは「グラマー体型」「fashionstyle」「ワンピース」と添えた。

この投稿にフォロワーらからは「グラマーなんて羨ましいけど、工夫があって余計に美しく見えてるんだぁ」「素敵」「可愛いなぁ」「いつもオシャレに着こなしてますね！」「めっちゃお似合い」「めちゃくちゃ綺麗」などの声が寄せられている。

穂川は、東京都出身で身長1メートル70。趣味は、コーヒー、スポーツ観戦、料理、日帰り旅、競馬。資格は気象予報士のほか、秘書検定2級、薬膳コーディネーター、防災士。ABEMAの報道番組「ABEMA Prime」でお天気コーナーを10年にわたって担当し、今年3月に卒業。血液型A。