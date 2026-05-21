45歳・小野真弓、スタイル抜群な近影に大反響「ノースリーブ！神」「笑顔がステキ」
俳優の小野真弓（45）が、自身のインスタグラムを更新。ピンクのノースリーブを着た写真を投稿すると、ネット上では「ノースリーブ！神！」「笑顔がステキすぎます」などの声が出ている。
【写真】45歳に見えない！ノースリーブ姿の小野真弓
定期的に仕事のオフショットや愛猫との写真を投稿しているが、今回は動物関連のお仕事報告で「飼い主さんの事情により、取り残され、行き場を失うペット問題が多発しています まずは、現状おきている問題を知ってもらって事前にできる備えのことを、お年寄りのサポートを1番近くでしてくださってるケアマネジャーさんに知って頂き、必要に応じてアドバイスをしていただけたら、飼い主さんも、一緒に暮らす動物も安心、という趣旨です」と説明した。
ケアマネジャー向けの動物問題セミナーのお手伝いをし、「ケアマネジャーさんだけでなく身近な家族や親戚、地域のサポートなども含めて飼い主さんご本人がいざという時の備えについて事前に考えておくというサポートをして頂けたらと思います お年寄りだけでなく、私もひと事ではないテーマ。動物と暮らす人は、みな考えておきたいテーマです」と思いをつづった。
ともに投稿した写真では、笑顔あふれる小野を見ることができ、ネット上では「真弓さん、めっちゃきれいです」「スタイル良すぎて、すごい」「いつも尽力されていること尊敬です」などの声が出ている。
【写真】45歳に見えない！ノースリーブ姿の小野真弓
定期的に仕事のオフショットや愛猫との写真を投稿しているが、今回は動物関連のお仕事報告で「飼い主さんの事情により、取り残され、行き場を失うペット問題が多発しています まずは、現状おきている問題を知ってもらって事前にできる備えのことを、お年寄りのサポートを1番近くでしてくださってるケアマネジャーさんに知って頂き、必要に応じてアドバイスをしていただけたら、飼い主さんも、一緒に暮らす動物も安心、という趣旨です」と説明した。
ともに投稿した写真では、笑顔あふれる小野を見ることができ、ネット上では「真弓さん、めっちゃきれいです」「スタイル良すぎて、すごい」「いつも尽力されていること尊敬です」などの声が出ている。