「広島３−４ＤｅＮＡ」（２０日、マツダスタジアム）

雨が降る中、試合終了まで声をからした鯉党に勝利を届けられなかった。投手陣、守備陣が粘りきれずに、今季初の２カード連続勝ち越しはお預けとなった。広島・新井貴浩監督は「点の取られ方がもったいない」と指摘した。

先発の森は今季初勝利を目指すも、４回５安打３失点で降板。三回は投手の島田への四球から勝又に２点右前適時打を浴びて、先制点を献上。「ボール先行になる場面が多く、球数がかさんでしまった。投手への四球は出してはいけなかった」と反省した。四回は蝦名に適時打を浴びてリズムをつくれずに降板。３四球を与えるなど、反省の多い投球となってしまった。

三回は守備陣も足を引っ張った。２死一、二塁で持丸が森のスライダーを捕球できず、ピンチが拡大（記録は捕逸）し、勝又の適時打につながった。持丸は五回の守備からベンチへ。投手との兼ね合いもあっての判断となったが、本人は「取らないといけないボール」ときっぱり。ベンチから試合終了を見届け「新たな気づきもあった。それを生かしてやっていきたい」と前を向いた。

３−３の八回は中崎が先頭打者への四球から１死一、三塁のピンチを招き、松尾にスクイズを決められ、野選もあり決勝点を献上した。指揮官は「３点差を追いついたし、勝ちきりたかった」と悔やんだ一戦。まずは２１日の一戦を白星で飾り、カード勝ち越しを決めたい。