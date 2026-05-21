「満足度高め！」「いいとこどり♡」【コストコ】甘党さんにおすすめ！「ベーカリー」

甘党さん向けの「ベーカリー」が【コストコ】に登場しているとの噂をキャッチ。甘いもので疲れを癒したい時に良さそうな、和風のあんぱんや、洋風のワッフルがラインナップ。お腹が空いたときのおやつに選びたくなりそうです。ひとパックに何個も入っていてみんなでシェアするのもおすすめな商品を、ぜひ一度味わってみてください。

一風変わったあんぱんに注目！

インスタグラマー@potipoti212さんが「ハード系なんやけど薄皮やからフランスパンのいいとこどりって感じでした」と語る、9個入りのこちら。コロンとした形で片手で食べやすそうな「フランスあんぱん」です。「あんこもしっかり甘い」そうで、ほっこりとした優しい味わいに癒されるかも。風味付けでごまを少しトッピングして味わうのも良さそうです。

おやつや軽食にも良さそうなワッフル

こんがり焼き上がった色に食欲そそる、8個入りの「ベルギーバターワッフル」。@potipoti212さんは「ワッフルが大きいから結構満足度高め」とコメントしており、おやつはもちろん軽食にも良さそうです。バターを効かせたコクを感じられそうな一品が、ちょっとリッチな気分に浸らせてくれるかも。「甘いもの好きな人におすすめ」とのことなので、疲れた日のご褒美に味わってみてはいかがですか。

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※こちらの記事では@potipoti212様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino