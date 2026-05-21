藤原竜也×広瀬アリス『ゼンケツ』が2作連続公開のビッグプロジェクトとして再始動！
主演・藤原竜也×共演・広瀬アリスで、2024年10月期に放送されたドラマ『全領域異常解決室（通称：ゼンケツ）』（フジテレビ系）の映画が、さらなるビックプロジェクトとして2作連続公開されることに。これに伴い、公開も2026年秋から2027年春へ変更となった。
【写真】藤原竜也×広瀬アリスが並ぶ『全領域異常解決室』映画化決定ビジュアル
ドラマ『全領域異常解決室』は、主人公・興玉雅（藤原）やヒロイン雨野小夢（広瀬）ら個性豊かなクセツヨ登場人物たちが、当初は人々の常識を超えた“不可解な異常事件”を解決していく超常現象ミステリーとして始まったが、中盤からは“日本の神々のストーリー”であることが明らかとなり、その驚きの展開とかつてない世界観で世間の度肝を抜いた。日本神話をモチーフに、人間を守り続けてきた神VS新たな世界の神の戦いが始まるという、異色のエンターテインメントにSNSの投稿量も回を追うごとに増加。藤原演じる興玉のセリフが放送後にはニュースになったり、先行配信の新規加入者が歴代No.1を記録するなど、多くのファンが魅了された傑作ドラマとなった。
映画化にあたり、脚本家・黒岩勉、監督・石川淳一、プロデューサー・成河広明が再集結。黒岩が描く完全オリジナルのストーリーが展開される。ドラマではゼンケツメンバーと謎の神「ヒルコ」との戦いや、興玉と小夢の悠久の時を超えた絆が描かれてきたが、映画はドラマのその後を紡ぎ、神々のみならず人間界の最大の危機に迫る。
1作目は、ドラマ最終回から2年後が舞台。重要な神々を失い、世界は未だ不安定な状況にある中、各地で謎に満ちた立てこもり事件が発生。別々の道を歩み始めた興玉と小夢が、新たな事件をきっかけに再び運命を交錯させる。
そして2作目は、謎の組織によるテロ行為が発生。神々が宿る古の都・京都を舞台に一大事件が巻き起こり、やがて人間の世界と神々の世界の調和も崩れ始め…。興玉や小夢らゼンケツメンバーのみならず、京都メンバーをも巻き込んだ、かつてないスケールのスペクタクルで不可解な超常現象が勃発。そして、最高神・アマテラスオオミカミが登場し、神々のみならず人間界の最大の危機に迫る。
さらに、興玉と小夢ふたりの表情を切り取ったスーパーティザービジュアルも解禁。一点を見つめ、一筋の涙を流す興玉と、憂いを帯びた瞳で見つめる小夢。それぞれの表情の意味とは--？
映画『全領域異常解決室』は、2027年公開予定。
【写真】藤原竜也×広瀬アリスが並ぶ『全領域異常解決室』映画化決定ビジュアル
ドラマ『全領域異常解決室』は、主人公・興玉雅（藤原）やヒロイン雨野小夢（広瀬）ら個性豊かなクセツヨ登場人物たちが、当初は人々の常識を超えた“不可解な異常事件”を解決していく超常現象ミステリーとして始まったが、中盤からは“日本の神々のストーリー”であることが明らかとなり、その驚きの展開とかつてない世界観で世間の度肝を抜いた。日本神話をモチーフに、人間を守り続けてきた神VS新たな世界の神の戦いが始まるという、異色のエンターテインメントにSNSの投稿量も回を追うごとに増加。藤原演じる興玉のセリフが放送後にはニュースになったり、先行配信の新規加入者が歴代No.1を記録するなど、多くのファンが魅了された傑作ドラマとなった。
1作目は、ドラマ最終回から2年後が舞台。重要な神々を失い、世界は未だ不安定な状況にある中、各地で謎に満ちた立てこもり事件が発生。別々の道を歩み始めた興玉と小夢が、新たな事件をきっかけに再び運命を交錯させる。
そして2作目は、謎の組織によるテロ行為が発生。神々が宿る古の都・京都を舞台に一大事件が巻き起こり、やがて人間の世界と神々の世界の調和も崩れ始め…。興玉や小夢らゼンケツメンバーのみならず、京都メンバーをも巻き込んだ、かつてないスケールのスペクタクルで不可解な超常現象が勃発。そして、最高神・アマテラスオオミカミが登場し、神々のみならず人間界の最大の危機に迫る。
さらに、興玉と小夢ふたりの表情を切り取ったスーパーティザービジュアルも解禁。一点を見つめ、一筋の涙を流す興玉と、憂いを帯びた瞳で見つめる小夢。それぞれの表情の意味とは--？
映画『全領域異常解決室』は、2027年公開予定。