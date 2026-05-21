フリーアナウンサーの加藤綾子（41）が20日、自身のインスタグラムを更新。2歳・長女とのレアな母娘ショットを披露した。

「改めまして 先月41歳の誕生日を迎えました」と記し、4月23日に41歳の誕生日を迎えたことを報告。「『ナゼそこ？＋』収録後楽屋に戻ると飾りが…マネージャーさん、スタイリストの西口さん、メイクのゆかちゃん ありがとうございます」とMCを務める番組の楽屋での様子を明かした。

「収録終わりに合わせて娘が来てくれていたので 一緒に写真も撮れました」とつづり、愛娘を抱っこする姿を公開した。

「2枚目はユースケさんと スタッフさんから美味しいケーキも頂き 感謝感謝です」と番組でタッグを組むユースケ・サンタマリアとのショットも。「HARBS大好き」と記した。

この投稿に、フジテレビの同期、榎並大二郎アナウンサーは「おめでとう〜素敵な一年に！尊い後ろ姿、、」と祝福。元フジテレビの松尾翠アナウンサーも「あーちゃんおめでとう 嬉しくて楽しい一年にしてね〜また会いたいよ〜」と反応。

ファンからも祝福の声とともに「いつまで美しい」「娘さん大きくなったね」「私服姿のママの姿可愛いです」「そんなふうに見えないね！若いです！」「ツ〜ショット素晴らしいですね」「母親も背中で語る。味わいある写真ですね」などのコメントが集まっている。

加藤は2008年4月にフジテレビ入社。同年、冠番組「カトパン」で初レギュラーに。その後も「めざましテレビ」でメインキャスターを務めるなどエースアナとして活躍し、16年4月に同局を退職し、フリー転身。19年にフジテレビの夕方のニュース「Live News it!」のメインキャスターに就任。21年6月、一般男性と結婚。23年12月、第1子を出産した。25年に育休から復帰し、テレビ東京のバラエティー番組「ナゼそこ?」のMCに就任した。