1990年代前半に一世を風靡（ふうび）した桜樹ルイ(57)が21日までに自身のインスタグラムを更新。カフェでの近影ショットを公開した。

「昨日はGODIVAカフェに行って、カカオ99％のショコリキサーを頂いてきました！」と報告し、「カカオ99％！！苦くない？と思うかもしれないけど、これが最高に美味しい 優しい甘さで、Lサイズでも全部飲めちゃう ケーキも一緒に食べて、この後居酒屋に行って、唐揚げやもつ煮も食べてしまった 全く胃もたれせず 今度はGODIVAのゴディパンにも行ってみようかな」とつづり、カフェでのショットをアップした。

この投稿にフォロワーらからは「可愛いい」「笑顔がキラキラしてます」「美味しそうです」「CM来そう」「素敵で綺麗ですよ」「メチャクチャ可愛い」などの声が寄せられている。

桜樹は、1980年代から90年代にグラビアを中心に人気を博し、フジテレビ「オールナイトフジ」や、志村けんさんのコント番組、NHK大河ドラマ「春日局」（1989年）にも出演。24年12月に東京・銀座の会員制高級クラブ「銀座エルプリンセス」に勤め始め、現在は“レジェンド”小林ひとみがママの系列店「銀座りぼん」に勤務。昨年1月には復活写真集「RUI」、今年3月には、自身の半生をベースに書き下ろした処女小説「裸の女王」（双葉社）を発売した。