「スタイル抜群」「ヤバいです」横浜FCのスタジアムMCが大胆ビキニショット披露！「マジでサイコー」「めちゃくちゃ素敵」の声
横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが、自身のインスタグラムを更新。涼し気な水着姿などが話題を呼んでいる。
「ヤンマガＧリーグ増刊号オフショット」と綴り、４枚の写真をアップロード。大胆な紺色のビキニをまとえば、頬杖をついて笑顔を浮かべる１枚も。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「可愛い〜スタイル良し」
「スタイル抜群です」
「もにちん！ヤバいです」
「マジでご褒美ショットや」
「お顔もスタイルも神ってますよ」
「マジでサイコー」
「めちゃくちゃ素敵です」
アイドルグループ『アイオケ』でボーカル・リーダーを担当する25歳の人気者が、グラビアでもファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】涼しげなビキニ姿も。三田萌日香さんのグラビアショット
「ヤンマガＧリーグ増刊号オフショット」と綴り、４枚の写真をアップロード。大胆な紺色のビキニをまとえば、頬杖をついて笑顔を浮かべる１枚も。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
「可愛い〜スタイル良し」
「スタイル抜群です」
「もにちん！ヤバいです」
「マジでご褒美ショットや」
「お顔もスタイルも神ってますよ」
「マジでサイコー」
「めちゃくちゃ素敵です」
アイドルグループ『アイオケ』でボーカル・リーダーを担当する25歳の人気者が、グラビアでもファンを魅了した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】涼しげなビキニ姿も。三田萌日香さんのグラビアショット