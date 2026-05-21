横浜FCのスタジアムMC７年目の三田さん。様々なフィールドで活躍中だ。写真：鈴木颯太朗

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　横浜FCのスタジアムMCを務める三田萌日香さんが、自身のインスタグラムを更新。涼し気な水着姿などが話題を呼んでいる。

「ヤンマガＧリーグ増刊号オフショット」と綴り、４枚の写真をアップロード。大胆な紺色のビキニをまとえば、頬杖をついて笑顔を浮かべる１枚も。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
 
「可愛い〜スタイル良し」
「スタイル抜群です」
「もにちん！ヤバいです」
「マジでご褒美ショットや」
「お顔もスタイルも神ってますよ」
「マジでサイコー」
「めちゃくちゃ素敵です」

　アイドルグループ『アイオケ』でボーカル・リーダーを担当する25歳の人気者が、グラビアでもファンを魅了した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像】涼しげなビキニ姿も。三田萌日香さんのグラビアショット

 