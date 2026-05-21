＜大相撲五月場所＞◇十一日目◇20日◇東京・両国国技館

【映像】252kgが投げられた！驚きの妙技（実際の様子）

体重250キロを超える現役最重量の巨漢力士に、その半分に満たない力士が挑んだ。圧倒的な体格差を前に館内が息をのむ中、軽量力士が披露したあまりにも鮮やかな“巨漢攻略法”に、ファンから「対策がすごい」「考えてる」と称賛の声が沸き起こる一幕があった。

三段目七十四枚目・夏野登岩（湊）が、三段目七十一枚目・出羽ノ城（出羽海）を下手投げで下して3勝目を挙げた一番でのこと。

夏野登岩の体重は113.2キロ。対する出羽ノ城は252キロと、その体重差は実に140キロにおよぶ。立ち合い、正面から当たっていった両者。出羽ノ城が規格外の体格を生かして圧力をかけて前へ出ようとするが、夏野登岩は冷静だった。

真っ向から重圧を受け止めるのを避け、素早く出羽ノ城のサイドへと回り込んで懐深くへと潜り込む。出羽ノ城の巨体をいなしながら左の下手をしっかりと掴むと、相手の力を利用するようにして鮮やかな下手投げを打った。252キロの巨体がドサリと土俵に転がると、館内からは大きなどよめきと万雷の拍手が沸き起こった。

体重差140キロを覆したこの妙技に、ファンも大盛り上がり。「対策がすごい」「252攻略完璧だな」「考えてる」といった称賛が相次いだほか、鋭くサイドを取った絶妙な身のこなしに対して「それそれ。回り込まないと。」「おおまわりこんだ」などと唸るファンも多数見られた。なお、敗れた出羽ノ城は4敗目を喫した。（ABEMA／大相撲チャンネル）