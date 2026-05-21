デイリースポーツ記者が独自目線で注目した人物、スポーツなどを掘り下げる新企画「クローズアップ」（随時掲載）。今回は巨人・井上温大投手（２５）が目指す阪神・高橋遥人投手（３０）のすごさに迫る。題して「温大（はると）が語る遥人（はると）」。タイプの違う二人の投手ではあるが、左腕が左腕に“恋”する投球術に焦点を当てる。

◇ ◇

左腕だからこそ分かるすごみがある。井上に高橋のことを聞けば、どこかうれしそうだった。「やっぱり目指すべき姿だと思いますね」。まだ発展途上の温大が先に見る、遥人の背中。そこには高みを目指す至高の思考力があった。

直近で投げ合ったのは昨年８月３０日。打席で見る生きたボールには「多分、軽く投げているんで」とし、「もちろん速いんですけど、軽くでも打てないです」と苦笑いを浮かべた。１８・４４メートルで実感するだけではない。高橋は、井上にとって“研究”対象でもあった。

両サイド低めにしっかりと決まる直球の制球力には目を奪われ、ツーシーム、スライダー、カットボールは打者の手が出やすいところを通している。「ボール自体はもちろんすごいんですけど、ピッチングを全体的に見てもすごく考え尽くされている。制球力も抜群」と参考にしてきた。

完投を重ねても衰えない球威にも、驚きを隠さない。今季、高橋は４完封。映像で確認し、「イニングが増えていったら、どんどん球威も多少なりとも落ちると思うんですけど。３打席目でも打者がてこずっている」とうなる。「４完投は投手として一番たたえられるべき姿」と言い、「まねはできないですけど、なりたいなと思います」と遠くない未来を描いた。

憧れと敬意が言葉からにじむが、実は意外な接点もある。かなり昔のことにはなるが、井上がインスタグラムをフォローすると、高橋からフォローバックが返ってきたという。「話したことはないんですけど、『同じ名前だね』みたいな。メッセージももらいました」。左腕×ハルトが結んだ縁。直接の会話はいまだにない。だが、記憶に残る出来事だった。

井上も今季は左肘痛の影響でキャンプは３軍スタート。地道なリハビリ、２軍での圧倒的な成績を残して４月５日に初登板を果たした。ここまで３勝ながら、防御率１・６７と安定した成績を残している。その背景には、コンディショニングに対する意識改革がある。

「ケガをしたら、もう選手生命が終わってしまうので」。年俸が上がったことにも背中を押され、オフには電気治療器や加圧器具などを自費購入。約５０万円の機器に投資をし、食事をしながら２０分のモードで「筋肉を動かして張りを取って」、風呂後には１時間から５時間のモードを「日によって変えて」自分自身の体と向き合っている。

こうありたいと目指す背中があればあるほど、まっすぐ突き進んでいける。温大が語る、遥人のすごさは一つではない。「はるとって名前、結構ほんわかしている人が多くないですか？」。無邪気に笑う井上自身も、ほんわかしたはるとの一人かもしれない。だがマウンドに立てば、誰よりも貪欲に遥人を追いかけている。（デイリースポーツ・松井美里）