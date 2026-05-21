映画界からの絶大な信頼を得て、メジャーからインディーズ作品までさまざまな話題作に出演。今年は『ちるらん 新選組鎮魂歌』（U-NEXT）で斉藤一を演じるなど、活躍の幅を広げてきた俳優の藤原季節さん。『風、薫る』（総合、毎週月曜〜金曜午前８時ほか）で連続テレビ小説初出演を飾った。同作は、看護師という職業の確立に貢献した大関和と鈴木雅をモチーフにしたバディドラマ。見上愛さん演じる一ノ瀬りんと、上坂樹里さん演じる大家直美の2人が、看護婦養成所で共に学び、成長する物語。原案は、田中ひかるさんの『明治のナイチンゲール 大関和物語』（中央公論新社刊）。藤原さんは海軍中尉・小日向栄介を騙り、直美に近づいた詐欺師の寛太として出演。直美に正体がバレた時の不敵な笑み、憎めない存在感はSNSの話題をさらった。5月21日放送の第39回で寛太は直美と再会。藤原さんに作品に込めた思いを聞いた。（取材・文：婦人公論.jp編集部）

【写真】海軍中尉に扮していた寛太

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『坂の上の雲』で勉強

最初に、『風、薫る』の面談を受けさせていただいた時は、どの役かは決まっていませんでした。プロデューサーさんからは、「想像していたよりも、落ち着きとか底知れなさがある」と評価していただいて。その後、詐欺師の役だと聞いて一体どんな役なんだと思いましたが、寛太に決まってめちゃくちゃうれしかったですね。19歳でお芝居を始めて、今は33歳。14年間コツコツやってきました。今までインディーズを中心にノワールものや裏社会を描いた作品で培ってきた芝居を、連続テレビ小説という場所で出せるのでうれしかったです。



（『風、薫る』／(c)NHK）

偽物の海軍中尉を演じるにあたって、本木雅弘さんが軍人を演じたドラマ『坂の上の雲』を見て勉強しました。軍事所作指導の越康広先生からいろいろと教えていただきましたが、寛太は本物の海軍中尉ではありません。だから、ちょっと勇気を出して先生にはあえて「違和感が出るようにしたい」と提案しました。

例えば海軍では、もみあげまできっちり刈り込むことで帽子がフィットする。でも、寛太は詰めが甘いから、わざともみあげを微妙に長くしました。そういうアンバランスさをところどころに出しています。

開き直るのが寛太

＜ある日直美は、着流し姿の小日向が、店の前で女と立ち話をしているのを見かける。女からは「欣二」と呼ばれ、親しそうな雰囲気の２人。直美から声をかけられた小日向が見せた、にやりとした表情に注目した視聴者は多く、ＳＮＳでも話題になった＞



（『風、薫る』／(c)NHK）

嘘がバレた時にどんな反応をするかはすごく難しい。コメディー寄りに「バレた！」と演じることもできたんです。でも、やっぱりこの時のリアクションで寛太という人間の経験や器が出る。「バレた！」と反応してしまうような人間なら、バレてから直美との付き合いは続かないと考えました。

寛太には「開き直り」という要素が重要。「確かに俺は悪いことしたけれど、あなたも嘘ついたよね」と瞬間的に思える能力がある。

だから、直美に対して「自分は悪いことをしてない」と表明をしたかったし、「知っちゃたか、残念だったね」というようなキャラクターでいたかったんです。悪役だけれど愛嬌があって憎めない人物なのは、脚本からも伝わってきました。

心の機微を丁寧に

＜海軍中尉ではなく、詐欺師であること。直美は鹿鳴館に出入りするための踏み台であったこと――。正体を明かした寛太と直美が団子屋でお茶をしながら、お互いの素性を話すシーンでは、寛太の悪びれないひょうひょうとした言動に魅せれられた視聴者も多かった＞

小日向として直美に会っていた時の演技は、自分としては苦しかった部分もありました。直美は笑顔で接してくれているのに、自分は偽りの笑顔。その食い違いにストレスを感じて、詐欺師を演じる苦しさがありました。だから、着流し姿で寛太になった時には居心地がよかったです。やっと本心で会話できるようになって、「直美さんも親がいないの」とか「頑張ったね」と話すのは、楽しかったですね。

撮影現場はアットホームで、演者のアイデアを受け入れてもらえる環境があります。団子屋の場面では帰り際、寛太は直美に向かって財布を投げました。あれは僕のアイデアなんですが、昔の映画でヤクザ者が懐から財布を放り投げるシーンがあって、いつか絶対に芝居に取り入れたいと思っていました。監督も面白がってくれるので、自分が蓄えてきた芝居の引き出しを臆せずに出していこうと思っています。



（『風、薫る』／(c)NHK）

寛太は女性をだますロマンス詐欺以外にもいろいろな悪事に手を出していきます。でも、一貫しているのは、弱者からはお金を取らないということ。寛太は、直美からお金を取るつもりはなく、直美を利用して鹿鳴館のお金持ちを狙っていました。

鹿鳴館の張りぼての一面にも気づいていたからこそ、「金を巻き上げてやるぞ」と思っていた。直美に対してはちょっとひどいことをしてしまったけれど、世の中に対する復讐が心の中にはある。

寛太は、複雑な内面や生まれもった事情があって、それを誰かに打ち明けたり、弱音を吐いたりは、多分してこなかった。それが、直美に出会って自分のなかで蓋をしていたものがちょっとずつ開いていく。寛太の心の機微を丁寧に演じていきたいです。