NHK連続テレビ小説『風、薫る』。5月22日放送の第40話では、りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）の意外な事実を知る。

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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代の医療看護の世界を舞台に、トレインドナースを目指す2人の女性の成長を描くバディドラマ。

りん（見上愛）が千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられた第39話。

第40話では、千佳子（仲間由紀恵）から本心を打ち明けられたりんは、どうすべきか悩み、バーンズ（エマ・ハワード）と直美（上坂樹里）に相談する。思い切って千佳子の夫・元彦（谷田歩）を呼び出したりんは、意外な事実を知り……。一方、一ノ瀬家では、シマケン（佐野晶哉）が美津（水野美紀）と安（早坂美海）にうれしい報告をしに訪れていて……。

主人公・一ノ瀬りんを見上愛、大家直美を上坂樹里が演じるほか、佐野晶哉、多部未華子、坂東彌十郎、生田絵梨花、菊池亜希子、中井友望、木越明、原嶋凛、筒井道隆、坂口涼太郎、森田甘路、飯尾和樹、仲間由紀恵、上杉柊平、藤原季節らがキャストに名を連ねている。（文＝リアルサウンド編集部）